Meteo Cesano Boscone, le previsioni per domani sabato 9 novembre

Le previsioni meteo per Cesano Boscone di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i 14°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, oscillando tra il 60% e il 75%.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura di 12,4°C e una percezione di 11,6°C. La velocità del vento sarà di circa 2,4 km/h da Ovest-Sud Ovest, con una probabilità di precipitazioni del 11%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 12°C fino alle 05:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra 12°C e 13,9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,6 km/h. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno al 74%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 14%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 14,1°C intorno alle 14:00, per poi scendere leggermente a 13,8°C alle 15:00. Anche in questo intervallo, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 95% e il 99%. La velocità del vento si manterrà intorno ai 6-7 km/h, con un’intensità che non creerà particolari disagi.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si aggireranno attorno all’87%. La velocità del vento diminuirà, mantenendosi sotto i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Boscone di Sabato 9 Novembre evidenziano una giornata grigia e umida, con temperature miti e senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature, rendendo le giornate più gradevoli. Tuttavia, l’umidità rimarrà un fattore costante, influenzando la percezione del freddo.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Cesano Boscone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.2° perc. +11.4° prob. 6 % 4.1 SO max 5.9 Libeccio 74 % 1028 hPa 4 cielo coperto +12° perc. +11.2° prob. 12 % 5.8 OSO max 9.4 Libeccio 74 % 1028 hPa 7 cielo coperto +12° perc. +11.2° prob. 18 % 7.6 ONO max 14.4 Maestrale 74 % 1028 hPa 10 cielo coperto +13.4° perc. +12.4° prob. 14 % 4.8 ONO max 8.5 Maestrale 62 % 1027 hPa 13 cielo coperto +14° perc. +13.1° Assenti 7.2 OSO max 9.1 Libeccio 63 % 1025 hPa 16 cielo coperto +13.2° perc. +12.4° Assenti 6.8 OSO max 10.5 Libeccio 69 % 1025 hPa 19 cielo coperto +12.2° perc. +11.4° Assenti 5.4 OSO max 7.4 Libeccio 72 % 1025 hPa 22 cielo coperto +11.4° perc. +10.5° Assenti 3.7 OSO max 3.7 Libeccio 74 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:57

