Meteo Cologno Monzese, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Cologno Monzese indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera tendenza al miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti per il periodo, oscillando tra i +7,7°C e i +10°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 90%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai +8,2°C. La mattina seguirà con condizioni simili, mantenendo il cielo coperto e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +9,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% per gran parte della mattinata, con una leggera probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 4%.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i 10°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 4 km/h, ma rimarrà comunque una brezza leggera. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno all’85%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che diventerà sereno e temperature che scenderanno fino a +7,7°C. La diminuzione della copertura nuvolosa favorirà un abbassamento dell’umidità, che si attesterà intorno al 91%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cologno Monzese nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, con valori che potrebbero superare i 10°C. Tuttavia, l’umidità rimarrà alta, quindi è consigliabile prepararsi a un clima fresco e umido.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Cologno Monzese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° Assenti 0.5 SSO max 0.8 Libeccio 93 % 1024 hPa 4 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° Assenti 1.2 SSE max 1.2 Scirocco 92 % 1023 hPa 7 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° prob. 4 % 0.6 NO max 0.5 Maestrale 92 % 1024 hPa 10 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° prob. 5 % 2 OSO max 2.5 Libeccio 90 % 1025 hPa 13 cielo coperto +10° perc. +10° Assenti 3 OSO max 3.3 Libeccio 85 % 1024 hPa 16 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° Assenti 3.1 SO max 3.1 Libeccio 89 % 1024 hPa 19 cielo sereno +8.2° perc. +8.2° Assenti 3.3 ONO max 3.1 Maestrale 93 % 1025 hPa 22 poche nuvole +7.8° perc. +7.8° Assenti 3.5 ONO max 3.6 Maestrale 92 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.