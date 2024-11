Meteo Fucecchio, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Fucecchio si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo instabile, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un aumento della nuvolosità e una temperatura che si manterrà su valori relativamente miti, oscillando tra i +11°C e i +15°C. La presenza di venti sostenuti, con raffiche che potranno raggiungere i 52 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto frizzante.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +11°C, con una percezione leggermente più bassa a causa della brezza leggera. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che potranno arrivare fino a 3,7 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare piogge leggere, con temperature che saliranno fino a +15°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di circa 28 km/h. Le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,14 mm. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 73%.

Il pomeriggio porterà con sé un ulteriore incremento delle piogge, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. Il vento, proveniente da ovest-sudovest, si farà sentire con intensità, raggiungendo punte di 52 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,53 mm. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 75%.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo inizieranno a migliorare leggermente, con la presenza di nubi sparse e una diminuzione delle precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 14°C, mentre il vento continuerà a soffiare con forza, ma con una leggera diminuzione della velocità. L’umidità si stabilizzerà attorno al 74%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fucecchio indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente. La giornata di Martedì si preannuncia quindi come una giornata da trascorrere con cautela, soprattutto per chi prevede di uscire.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +11.2° perc. +10.8° 0.22 mm 2.7 ESE max 3.3 Scirocco 94 % 1013 hPa 5 pioggia leggera +11.3° perc. +11° 0.14 mm 3.3 NE max 4.6 Grecale 95 % 1012 hPa 8 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° prob. 59 % 20.7 OSO max 44.9 Libeccio 77 % 1012 hPa 11 pioggia leggera +14.7° perc. +14.2° 0.21 mm 26.8 OSO max 47.6 Libeccio 75 % 1011 hPa 14 pioggia leggera +14.8° perc. +14.3° 0.26 mm 30.5 OSO max 51.9 Libeccio 77 % 1009 hPa 17 nubi sparse +14.3° perc. +13.8° prob. 72 % 29.9 OSO max 53.1 Libeccio 75 % 1008 hPa 20 poche nuvole +14° perc. +13.4° prob. 13 % 31.1 SO max 55.5 Libeccio 74 % 1008 hPa 23 nubi sparse +13.9° perc. +13.3° prob. 5 % 35.7 OSO max 61.2 Libeccio 73 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:45

