Meteo Fucecchio, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Fucecchio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, ma il vento forte e le precipitazioni renderanno l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,7°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore a causa del vento, che soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di 28,1 km/h. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 52,2 km/h, creando una sensazione di freddo accentuata. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli di circa 0,12 mm.

Durante la mattina, la situazione non cambierà significativamente. La pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo la copertura nuvolosa al 100%. Le temperature varieranno tra 15,1°C e 15,5°C, con una temperatura percepita che si manterrà attorno ai 14,6°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 45,5 km/h e raffiche fino a 75 km/h. Le precipitazioni aumenteranno leggermente, con accumuli che potranno arrivare a 0,74 mm entro le ore centrali della mattina.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. Sebbene le piogge persistano, si registrerà un passaggio a cielo coperto, con temperature che scenderanno a 14,2°C. Il vento si attenuerà, ma rimarrà comunque presente con velocità di circa 39,6 km/h. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma non si escludono brevi rovesci, con accumuli stimati intorno a 0,49 mm.

Con l’arrivo della sera, le piogge si faranno più leggere, ma non si fermeranno del tutto. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 10,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà variabile, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di pioggia leggera. Il vento si calmerà, ma rimarrà presente con velocità di circa 5,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fucecchio indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Giovedì e Venerdì si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere in alcune aree.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Fucecchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +15.1° perc. +14.6° 0.12 mm 40.2 OSO max 73.1 Libeccio 75 % 1002 hPa 5 pioggia leggera +15° perc. +14.6° 0.13 mm 44.1 OSO max 73.8 Libeccio 78 % 1000 hPa 8 pioggia leggera +15.2° perc. +14.8° 0.59 mm 47.5 OSO max 73.2 Libeccio 79 % 999 hPa 11 pioggia leggera +15.4° perc. +15° 0.36 mm 41.5 OSO max 65.5 Libeccio 74 % 997 hPa 14 cielo coperto +14.8° perc. +14.2° prob. 16 % 28.5 OSO max 45.9 Libeccio 71 % 995 hPa 17 pioggia leggera +13° perc. +12.3° 0.52 mm 14 O max 26.6 Ponente 75 % 997 hPa 20 pioggia leggera +10.1° perc. +9.5° 0.37 mm 1 E max 5.7 Levante 89 % 1000 hPa 23 nubi sparse +8.9° perc. +6.9° prob. 23 % 12.6 NE max 23.9 Grecale 77 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.