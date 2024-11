Meteo Incisa in Val d’Arno, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Incisa in Val d’Arno indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piuttosto fresco e nuvoloso, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera piovosi. La temperatura massima si attesterà intorno ai 13,6°C, mentre la minima sarà di circa 4°C durante le prime ore della notte. La copertura nuvolosa sarà predominante, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata.

Nella notte, le condizioni meteo saranno di nubi sparse, con una temperatura che scenderà fino a 4,0°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’82%, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 18,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 35%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà ancora nuvoloso, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 50%. Le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 6,2°C entro le 08:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori intorno ai 4,6 km/h. Le condizioni meteo miglioreranno temporaneamente, con poche nuvole che si faranno vedere fino a metà mattina.

Nel pomeriggio, però, la situazione cambierà drasticamente. Il cielo diventerà completamente coperto e si prevederà l’arrivo di piogge, che inizieranno a manifestarsi già dalle 17:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 9,9°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 74%. Le raffiche di vento diventeranno più forti, con punte di 46,1 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare fino a 2,16 mm entro le 19:00.

La sera continuerà a essere caratterizzata da piogge moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le raffiche di vento potranno raggiungere i 75,5 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori che potrebbero superare i 1,39 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Incisa in Val d’Arno indicano una giornata di transizione, con un inizio fresco e nuvoloso, seguito da un pomeriggio e una sera piovosi. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e un aumento delle temperature, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Incisa in Val d’Arno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +4.9° perc. +3.6° Assenti 6 ENE max 9.1 Grecale 86 % 1007 hPa 5 nubi sparse +4° perc. +4° Assenti 4.1 E max 4.1 Levante 86 % 1008 hPa 8 nubi sparse +6.2° perc. +6.2° Assenti 3.1 E max 4.4 Levante 71 % 1010 hPa 11 poche nuvole +10.6° perc. +8.9° Assenti 6 S max 9.6 Ostro 47 % 1008 hPa 14 cielo coperto +10.5° perc. +9.2° Assenti 10.3 S max 22.1 Ostro 58 % 1005 hPa 17 pioggia leggera +9.7° perc. +7.3° 0.32 mm 18 SSO max 46.1 Libeccio 74 % 1003 hPa 20 pioggia moderata +10.4° perc. +9.6° 1.64 mm 25.4 SSO max 59.8 Libeccio 83 % 999 hPa 23 pioggia leggera +13.6° perc. +13.3° 0.2 mm 30.9 SO max 75.5 Libeccio 87 % 995 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:42

