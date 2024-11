Meteo Incisa in Val d’Arno, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Incisa in Val d’Arno si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 11,5°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto durante la mattina e mantenendo condizioni simili anche nel pomeriggio. Le temperature raggiungeranno un massimo di circa 18,4°C intorno a mezzogiorno, per poi scendere nel corso del pomeriggio. La sera vedrà un graduale diradamento delle nuvole, con temperature che si aggireranno attorno ai 11°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime ore del mattino, il cielo sarà sereno, con una temperatura che si manterrà intorno ai 11,5°C e una leggera brezza proveniente da est-nord-est. La copertura nuvolosa rimarrà assente, con un’umidità che si attesterà attorno al 79%.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo inizierà a coprirsi, raggiungendo una copertura nuvolosa del 96% entro le 07:00. Le temperature saliranno lentamente, toccando i 18°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che inizieranno a scendere, passando da un massimo di 18,4°C a circa 14,3°C entro le 16:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 66%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà il calo delle temperature.

La sera porterà un parziale diradamento delle nuvole, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa scenderà al 40% e l’umidità si manterrà attorno al 76%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Incisa in Val d’Arno indicano una giornata nuvolosa, con temperature che si manterranno relativamente miti durante il giorno, ma che scenderanno notevolmente in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Incisa in Val d’Arno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11° perc. +10.1° Assenti 4.5 ENE max 4 Grecale 76 % 1025 hPa 5 nubi sparse +10.4° perc. +9.4° Assenti 4.7 ENE max 4.1 Grecale 70 % 1025 hPa 8 cielo coperto +14.2° perc. +13.2° Assenti 3.1 E max 4.1 Levante 57 % 1025 hPa 11 cielo coperto +18° perc. +17.2° Assenti 1 SO max 2.1 Libeccio 48 % 1025 hPa 14 cielo coperto +18° perc. +17.2° Assenti 1.8 OSO max 2.1 Libeccio 54 % 1024 hPa 17 cielo coperto +13.5° perc. +12.7° Assenti 3 ENE max 2.8 Grecale 69 % 1024 hPa 20 nubi sparse +11.9° perc. +11.1° Assenti 4.2 ENE max 3.8 Grecale 75 % 1025 hPa 23 nubi sparse +11.1° perc. +10.3° Assenti 4.4 ENE max 3.9 Grecale 76 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:56

