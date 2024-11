Meteo Legnano, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Legnano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. Nella notte, il cielo sarà coperto, ma con il passare delle ore si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 10°C, con una leggera diminuzione della percezione termica a causa di un vento debole proveniente da nord-nord ovest.

Durante la mattina, si prevede un progressivo diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse che accompagneranno l’aumento delle temperature. Le massime raggiungeranno i 15°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 44%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2 e i 4 km/h, favorendo una sensazione di calore più accentuata.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, permettendo al sole di riscaldare ulteriormente l’aria. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, con una leggera flessione verso la sera. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile. Il vento continuerà a soffiare da sud-est, mantenendo una velocità moderata.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 10°C durante le ore notturne. L’umidità si attesterà intorno al 69%, ma non si prevedono precipitazioni. Le condizioni di calma del vento contribuiranno a una sensazione di tranquillità e stabilità atmosferica.

In conclusione, le previsioni del tempo per Legnano nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.4° perc. +9.4° Assenti 3.2 NNO max 3.9 Maestrale 70 % 1024 hPa 4 cielo coperto +10° perc. +10° Assenti 3.1 NNO max 3.8 Maestrale 65 % 1023 hPa 7 nubi sparse +9.7° perc. +9.7° Assenti 2.8 N max 3.4 Tramontana 62 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.8° perc. +12.4° Assenti 1.3 SE max 2 Scirocco 47 % 1023 hPa 13 poche nuvole +15.5° perc. +14.3° Assenti 3.5 SSE max 3.7 Scirocco 44 % 1021 hPa 16 poche nuvole +13.7° perc. +12.5° Assenti 2.7 SE max 3 Scirocco 54 % 1022 hPa 19 cielo sereno +12.1° perc. +11° Assenti 4.1 ENE max 5 Grecale 64 % 1023 hPa 22 cielo sereno +11° perc. +10° Assenti 4.5 NE max 6.2 Grecale 69 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:56

