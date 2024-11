Meteo Legnano, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Legnano indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in condizioni più nuvolose nel corso del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 12,1°C nel primo pomeriggio. La presenza di nuvole sparse e cielo coperto nel pomeriggio e in serata sarà il tratto distintivo di questa giornata, accompagnato da una leggera brezza.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 7,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 63%, con una leggera brezza da Nord Ovest. Con il passare delle ore, le nuvole si diraderanno, portando a una mattina prevalentemente serena, con temperature che varieranno da 6,7°C a 11,3°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà attorno al 45%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo nel meteo. Le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 89% entro le ore 16:00. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi intorno ai 10,5°C. La direzione del vento sarà prevalentemente da Sud – Sud Ovest, con velocità che varieranno tra 2,2 km/h e 4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il pomeriggio asciutto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno agli 8,9°C. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 61%, creando una sensazione di maggiore freschezza. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con una brezza che non supererà i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Legnano nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del sole dovranno attendere il weekend per un possibile ritorno a condizioni più soleggiate.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +7.6° perc. +7.6° Assenti 3 NNO max 4.8 Maestrale 69 % 1026 hPa 4 poche nuvole +7° perc. +7° Assenti 4.2 NNO max 5.5 Maestrale 68 % 1025 hPa 7 cielo sereno +6.8° perc. +6.8° Assenti 3.2 NNO max 4.9 Maestrale 63 % 1025 hPa 10 cielo sereno +10.5° perc. +8.8° Assenti 1.1 SSE max 1.9 Scirocco 48 % 1025 hPa 13 nubi sparse +12.1° perc. +10.5° Assenti 2.6 SSO max 2 Libeccio 43 % 1023 hPa 16 cielo coperto +10.5° perc. +8.9° Assenti 3 SSO max 4 Libeccio 49 % 1021 hPa 19 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 2 ESE max 3.7 Scirocco 58 % 1022 hPa 22 cielo coperto +8.7° perc. +8.7° Assenti 3.5 E max 5.7 Levante 62 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:53

