Meteo Milano, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

Le previsioni meteo per Milano di Mercoledì 13 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai +8°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature fino a raggiungere i +12°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto in serata.

Durante la notte, Milano vivrà condizioni di nubi sparse con una temperatura che si attesterà attorno ai +8,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 3,1 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, intorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno e le temperature inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di +8,3°C, e il vento continuerà a soffiare da sud-ovest con una velocità di circa 2,4 km/h. Le condizioni di bel tempo proseguiranno fino a mezzogiorno, quando si raggiungerà il picco massimo di +12°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 9%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo inizierà a coprirsi progressivamente, passando da un cielo sereno a nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai +11°C e +12°C, con una leggera diminuzione prevista verso le 17:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,5 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +8,5°C, mentre l’umidità aumenterà fino a toccare il 69%. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milano nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori simili, ma con un incremento dell’umidità. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +8° perc. +8° Assenti 1.4 OSO max 2.3 Libeccio 63 % 1026 hPa 4 poche nuvole +7.5° perc. +7.5° Assenti 1.6 O max 1.9 Ponente 67 % 1025 hPa 7 cielo sereno +7.3° perc. +7.3° Assenti 3.5 SO max 3.5 Libeccio 70 % 1025 hPa 10 cielo sereno +10.5° perc. +9° Assenti 4 S max 3 Ostro 56 % 1025 hPa 13 cielo sereno +12.3° perc. +10.8° Assenti 2.6 S max 2.2 Ostro 49 % 1023 hPa 16 nubi sparse +10.7° perc. +9.3° Assenti 3.9 S max 5.1 Ostro 56 % 1021 hPa 19 cielo coperto +9.3° perc. +9° Assenti 4.8 ESE max 6.8 Scirocco 65 % 1022 hPa 22 cielo coperto +8.9° perc. +8.2° Assenti 5.9 E max 9.2 Levante 67 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:52

