Meteo Novate Milanese, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 22 Novembre a Novate Milanese indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature in lieve aumento. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si schiarirà, dando spazio a un cielo sereno che accompagnerà l’intera giornata. La temperatura percepita si manterrà su valori freschi, ma con un incremento graduale che porterà a un clima più mite nel pomeriggio.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una temperatura di +3,5°C e una percezione di +1,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno al 99%, con una leggera probabilità di precipitazioni. Con il passare delle ore, la situazione migliorerà, e già dalle 01:00 il cielo inizierà a presentare nubi sparse, con una temperatura che scenderà leggermente a +3,1°C. La mattina si prevede serena, con temperature che varieranno da +4°C alle 07:00 fino a raggiungere +9,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 10 e i 18 km/h, proveniente principalmente da nord-ovest.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 9°C, con punte di +9,9°C alle 13:00. Il cielo rimarrà sereno, favorendo un clima gradevole per attività all’aperto. L’umidità sarà contenuta, attorno al 21%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile, superando i 1000 hPa. Anche il vento, sebbene presente, non risulterà particolarmente fastidioso, con intensità che non supererà i 20 km/h.

La sera continuerà a presentarsi serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +3,6°C alle 23:00. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo valori di 1019 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novate Milanese indicano un Venerdì all’insegna del bel tempo e di temperature gradevoli, con un cielo sereno che accompagnerà la giornata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti nel clima. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un fine settimana all’insegna del sole e della tranquillità.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Novate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +2.9° perc. -0.5° Assenti 13 O max 24.9 Ponente 75 % 995 hPa 5 nubi sparse +2.5° perc. -1.4° Assenti 15.4 O max 39.7 Ponente 71 % 998 hPa 8 cielo sereno +5.6° perc. +2.2° Assenti 17 NNO max 45.8 Maestrale 41 % 1002 hPa 11 cielo sereno +9.2° perc. +6.7° Assenti 16.4 N max 37.5 Tramontana 28 % 1005 hPa 14 cielo sereno +9.6° perc. +8.1° Assenti 10.9 NNO max 22.2 Maestrale 23 % 1007 hPa 17 cielo sereno +6.7° perc. +4.7° Assenti 10.1 NO max 22.1 Maestrale 33 % 1011 hPa 20 cielo sereno +4.6° perc. +1.8° Assenti 11.6 NO max 26.7 Maestrale 39 % 1015 hPa 23 cielo sereno +3.6° perc. +0.6° Assenti 12.2 NO max 27.3 Maestrale 39 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.