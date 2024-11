Meteo Paderno Dugnano, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Paderno Dugnano indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una serata completamente coperta. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 15,1°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da un cielo sereno al mattino a un cielo coperto nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le condizioni meteo presenteranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 10,9°C. La mattina inizierà con un cielo sereno e temperature in lieve aumento, che raggiungeranno i 12,3°C entro le ore 09:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori attorno al 9%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con un cielo che diventerà coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 52%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,1 km/h e 5 km/h, proveniente principalmente da sud-est.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con un cielo completamente coperto e temperature che scenderanno fino a 11,4°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 71%, e il vento si farà più debole, con velocità che non supereranno i 2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Paderno Dugnano nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvolosità. Si prevede che il fine settimana possa portare qualche variazione, ma al momento non si intravedono fenomeni di maltempo significativi. Gli abitanti di Paderno Dugnano potranno quindi godere di un clima relativamente gradevole, con la possibilità di qualche schiarita nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Paderno Dugnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.7° perc. +9.8° Assenti 1.1 ONO max 2.8 Maestrale 73 % 1029 hPa 4 nubi sparse +10.2° perc. +9.1° Assenti 1.1 NO max 2.8 Maestrale 73 % 1028 hPa 7 cielo sereno +10° perc. +10° Assenti 0.1 N max 2.1 Tramontana 72 % 1029 hPa 10 cielo sereno +13.4° perc. +12.3° Assenti 2.4 SE max 2.8 Scirocco 59 % 1030 hPa 13 nubi sparse +15.1° perc. +14° Assenti 4.1 SSE max 4.2 Scirocco 52 % 1028 hPa 16 nubi sparse +13.5° perc. +12.5° Assenti 3.6 SSE max 4.5 Scirocco 62 % 1029 hPa 19 cielo coperto +12.3° perc. +11.4° Assenti 1.3 E max 2.3 Levante 69 % 1030 hPa 22 cielo coperto +11.7° perc. +10.8° Assenti 0.3 NNO max 1.9 Maestrale 71 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.