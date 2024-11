Meteo Parabiago, le previsioni per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 16 Novembre a Parabiago indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori moderati durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con un cielo che si presenterà sereno al mattino e solo poche nuvole nel pomeriggio e nella sera. Le temperature oscilleranno tra i 6,1°C al mattino e i 11,5°C nel pomeriggio, mentre la velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 7,2°C. La temperatura percepita sarà simile, e l’umidità si manterrà attorno al 71%. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da est-nord-est.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 10,5°C intorno alle 11:00. L’umidità scenderà al 50%, rendendo l’aria più secca e piacevole. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con venti provenienti da ovest-sud-ovest.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 11,5°C alle 13:00 e alle 14:00, mantenendo un clima gradevole. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con solo un 7% di nuvole nel cielo. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole. Le condizioni di vento continueranno a essere favorevoli, con una leggera brezza che renderà l’atmosfera ancora più piacevole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno agli 8°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole, e l’umidità aumenterà fino al 72%. Anche in questo frangente, la brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e frizzante.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Parabiago mostrano un trend di stabilità con temperature che si manterranno su valori simili. Domenica e lunedì si prevede un clima altrettanto sereno, con lievi variazioni nelle temperature. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di giornate piacevoli e soleggiate.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.7° perc. +6.7° Assenti 1.8 E max 2.8 Levante 72 % 1025 hPa 5 cielo sereno +6.2° perc. +6.2° Assenti 2.1 NO max 2.2 Maestrale 73 % 1025 hPa 8 cielo sereno +7.2° perc. +7.2° Assenti 3.1 O max 5.4 Ponente 64 % 1025 hPa 11 cielo sereno +10.5° perc. +8.9° Assenti 5.6 OSO max 6.2 Libeccio 50 % 1023 hPa 14 cielo sereno +11.5° perc. +10° Assenti 5.4 SO max 5 Libeccio 49 % 1021 hPa 17 cielo sereno +9.3° perc. +9.3° Assenti 3.8 OSO max 5.8 Libeccio 62 % 1020 hPa 20 poche nuvole +8.3° perc. +8.3° Assenti 3.1 O max 4.3 Ponente 68 % 1020 hPa 23 poche nuvole +7.5° perc. +7.5° Assenti 3.3 ONO max 4.2 Maestrale 72 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:50

