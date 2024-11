Meteo Ruvo di Puglia, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Ruvo di Puglia indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno poche nuvole, mentre nella mattina il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà, portando a una diminuzione della temperatura percepita. La sera sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che scenderanno ulteriormente.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il meteo di Ruvo di Puglia prevede poche nuvole con una copertura nuvolosa del 12% e una temperatura di +13,7°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, attorno a +13,2°C. La velocità del vento sarà di 1,9 km/h proveniente da Ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 69% alle 01:00 e si manterrà tra il 58% e il 45% fino alle 03:00. Le temperature si attesteranno tra +13,5°C e +12,8°C.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, con una temperatura che salirà fino a +14,9°C alle 08:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 9%, e il vento si presenterà leggero, con velocità che varieranno tra 1,3 km/h e 6,6 km/h. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo un picco di +17,1°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 27%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che arriverà al 93% alle 13:00. Le temperature inizieranno a scendere, passando da +17°C a +16,4°C entro le 15:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative durante il giorno.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a +14,2°C alle 21:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 91%, e la velocità del vento si ridurrà a 2,6 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando attorno all’81%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ruvo di Puglia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno su valori miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che il fine settimana possa portare un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Ruvo di Puglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.2° perc. +12.7° Assenti 3.5 O max 3.6 Ponente 84 % 1029 hPa 5 nubi sparse +12.5° perc. +12.1° Assenti 2.4 ONO max 4.2 Maestrale 87 % 1029 hPa 8 cielo sereno +14.9° perc. +14.5° Assenti 1.6 N max 5.4 Tramontana 79 % 1030 hPa 11 poche nuvole +16.9° perc. +16.4° Assenti 6.6 NE max 7.9 Grecale 69 % 1029 hPa 14 cielo coperto +16.8° perc. +16.3° Assenti 10.8 NE max 10.8 Grecale 68 % 1028 hPa 17 nubi sparse +15.1° perc. +14.7° Assenti 9.8 ENE max 13.3 Grecale 76 % 1028 hPa 20 cielo coperto +14.4° perc. +14° Assenti 4.1 ESE max 4.6 Scirocco 80 % 1028 hPa 23 nubi sparse +13.7° perc. +13.3° Assenti 0.9 NE max 2.1 Grecale 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:39

