Meteo San Giuliano Milanese, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

A San Giuliano Milanese, le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, con una leggera diminuzione prevista nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento sarà generalmente debole, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai +8,1°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 94%, mentre il vento si muoverà lentamente da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 0,4 km/h. Le condizioni di copertura nuvolosa rimarranno al 100% fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto con temperature che varieranno da +8,3°C a +9,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 3,9 km/h intorno alle 11:00. L’umidità si manterrà sopra l’89%, mentre la probabilità di precipitazioni rimarrà assente. Le nuvole inizieranno a diradarsi nel pomeriggio.

Il pomeriggio porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 9,6°C e 9,9°C, con una leggera brezza che si farà sentire, con velocità del vento che raggiungerà i 5,4 km/h. L’umidità scenderà al 86%, rendendo l’aria più fresca e piacevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature scenderanno a circa 7,3°C, con una leggera diminuzione della temperatura percepita. La velocità del vento si manterrà attorno ai 4,4 km/h, contribuendo a un’atmosfera tranquilla e serena.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a San Giuliano Milanese indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, rendendo le giornate più miti e piacevoli. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 1.5 E max 1.7 Levante 93 % 1024 hPa 5 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° Assenti 0.5 OSO max 0.9 Libeccio 93 % 1023 hPa 8 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° prob. 5 % 0.9 ONO max 1 Maestrale 93 % 1025 hPa 11 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° prob. 5 % 3.9 O max 5 Ponente 89 % 1025 hPa 14 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 4 OSO max 4.5 Libeccio 86 % 1024 hPa 17 nubi sparse +8.4° perc. +8.4° Assenti 4.7 O max 4.7 Ponente 92 % 1024 hPa 20 cielo sereno +7.8° perc. +7.8° Assenti 4.8 O max 4.7 Ponente 93 % 1025 hPa 23 cielo sereno +7.3° perc. +7.3° Assenti 4.4 O max 4.3 Ponente 92 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 16:42

