Meteo Scandicci, le previsioni per domani domenica 3 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Scandicci indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da nubi sparse al mattino a un cielo sereno nel pomeriggio e in serata. Le temperature percepite si attesteranno attorno ai 21°C nel pomeriggio, con un leggero calo verso la sera. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Nord-Est, con velocità che non supereranno i 12 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a circa 13°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 70%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà ancora con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a risalire, raggiungendo i 20°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 51%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 21°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole. L’umidità continuerà a scendere, raggiungendo valori intorno al 47%.

La sera si preannuncia tranquilla, con un cielo ancora sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con velocità che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75%, ma senza alcuna previsione di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Scandicci nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. L’assenza di precipitazioni e la stabilità delle temperature suggeriranno un inizio di settimana all’insegna del bel tempo. Si consiglia di approfittare di questa giornata per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di un cielo limpido.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Scandicci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.2° perc. +12.4° Assenti 5.1 ENE max 5.8 Grecale 71 % 1024 hPa 5 cielo coperto +12.6° perc. +12.1° Assenti 4.8 ENE max 4.6 Grecale 81 % 1024 hPa 8 nubi sparse +15.1° perc. +14.6° Assenti 4.5 NE max 8 Grecale 73 % 1026 hPa 11 nubi sparse +20.1° perc. +19.5° Assenti 5.1 NNE max 9.1 Grecale 51 % 1025 hPa 14 poche nuvole +21.3° perc. +20.7° Assenti 5.8 NNE max 9.6 Grecale 47 % 1023 hPa 17 cielo sereno +17° perc. +16.6° Assenti 6.7 NE max 12.5 Grecale 68 % 1024 hPa 20 cielo sereno +14.9° perc. +14.4° Assenti 5.5 NE max 8.6 Grecale 75 % 1026 hPa 23 cielo sereno +13.6° perc. +12.9° Assenti 5 ENE max 6.5 Grecale 72 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:59

