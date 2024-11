Meteo Scandicci, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Scandicci si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante la maggior parte della giornata. Le previsioni meteo indicano che le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 18,5°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si attesterà attorno al 100% nelle ore centrali della giornata. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 4,4 km/h, provenienti principalmente da est-nord-est.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 13,4°C, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. Le condizioni di umidità saranno elevate, attorno al 73%, ma non si registreranno fenomeni di pioggia.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che varieranno da 11,8°C a 17,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 100% intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci saranno raffiche significative. L’umidità si manterrà attorno al 42-49%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 18,5°C alle ore 13:00, mantenendosi sopra i 17°C fino alle 15:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa costante al 100%. Anche in questo intervallo, non si prevedono precipitazioni. La situazione del vento rimarrà stabile, con intensità bassa e direzione prevalentemente da ovest-nord-ovest.

La sera porterà un leggero miglioramento, con il cielo che si schiarirà parzialmente. Le temperature scenderanno a 14,5°C alle 19:00, per poi stabilizzarsi attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa diminuirà, portando a un cielo sereno o con poche nuvole. L’umidità si attesterà intorno al 62-69%, mentre il vento continuerà a mantenersi leggero.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Scandicci indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, per Martedì 5 Novembre, si consiglia di prepararsi a una giornata prevalentemente grigia, con temperature gradevoli ma senza particolari eventi atmosferici da segnalare.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Scandicci

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.8° perc. +12° Assenti 4.2 ENE max 4 Grecale 72 % 1025 hPa 5 nubi sparse +12.1° perc. +11.1° Assenti 4.2 ENE max 3.9 Grecale 66 % 1025 hPa 8 cielo coperto +14.1° perc. +13° Assenti 3 NE max 4.8 Grecale 54 % 1025 hPa 11 cielo coperto +17.7° perc. +16.6° Assenti 0.8 NNE max 2.6 Grecale 44 % 1025 hPa 14 cielo coperto +18.4° perc. +17.5° Assenti 1.2 ONO max 1.4 Maestrale 43 % 1024 hPa 17 cielo coperto +15.6° perc. +14.6° Assenti 1.5 NE max 1.9 Grecale 54 % 1024 hPa 20 cielo sereno +14° perc. +13.2° Assenti 3.7 ENE max 3.5 Grecale 66 % 1025 hPa 23 nubi sparse +13.2° perc. +12.4° Assenti 3.9 ENE max 3.5 Grecale 72 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:57

