Meteo Sesto San Giovanni, le previsioni per domani domenica 3 novembre

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, Sesto San Giovanni si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Le previsioni meteo indicano un passaggio da condizioni di cielo coperto durante la notte a un miglioramento significativo nel corso della mattina e del pomeriggio. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 18°C nel pomeriggio, mentre l’umidità rimarrà su livelli moderati.

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 38%. Le temperature si aggireranno intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da est. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un progressivo diradamento delle nubi, con un cielo che diventerà sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 17°C entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con un cielo completamente sereno e temperature che toccheranno il picco di 18°C. La ventilazione sarà debole, con velocità del vento che non supereranno i 6 km/h. L’umidità, sebbene presente, non influenzerà negativamente il comfort climatico, mantenendosi attorno al 66%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 14°C. La ventilazione continuerà a essere leggera, contribuendo a una sensazione di freschezza senza eccessi. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sesto San Giovanni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Lunedì e martedì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori piacevoli, rendendo queste giornate ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14° perc. +13.4° Assenti 3.7 E max 4 Levante 75 % 1026 hPa 4 cielo coperto +13.2° perc. +12.6° Assenti 4.3 E max 5.7 Levante 79 % 1026 hPa 7 nubi sparse +13.1° perc. +12.5° Assenti 2.4 E max 3.7 Levante 80 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16.3° perc. +15.8° Assenti 4.3 SE max 5 Scirocco 70 % 1027 hPa 13 cielo sereno +18.1° perc. +17.6° Assenti 4.2 SSE max 3 Scirocco 63 % 1025 hPa 16 cielo sereno +16.5° perc. +16.2° Assenti 5.5 SE max 8.7 Scirocco 73 % 1025 hPa 19 poche nuvole +15° perc. +14.6° Assenti 1.7 ESE max 1.8 Scirocco 81 % 1026 hPa 22 cielo sereno +14.1° perc. +13.8° Assenti 1.8 E max 2.2 Levante 85 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:03

