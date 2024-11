Previsioni Meteo Bagno a Ripoli: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Bagno a Ripoli si presenterà con condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo sereno e temperature miti. Le previsioni del tempo indicano una stabilità atmosferica che accompagnerà l’intera giornata, con valori di temperatura che si manterranno sopra la media stagionale. La presenza di un vento leggero contribuirà a rendere l’aria piacevole, mentre l’umidità rimarrà contenuta, favorendo un clima confortevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12,5°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima, e il vento soffierà da est-nord-est a una velocità di circa 5,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71%, garantendo una notte tranquilla e senza precipitazioni.

Nella mattina, si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che raggiungeranno i 20,4°C intorno a mezzogiorno. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una copertura nuvolosa quasi assente. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, con velocità del vento che varierà tra 1 e 5 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 41% entro le ore centrali della giornata.

Il pomeriggio si preannuncia altrettanto piacevole, con temperature che toccheranno un massimo di 20,6°C. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, senza alcuna previsione di pioggia. Il vento rimarrà debole, contribuendo a mantenere un clima gradevole. L’umidità potrà oscillare tra il 41% e il 56%, senza creare disagio.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 14,3°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e il vento continuerà a soffiare leggermente. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori attorno al 73%, ma senza influire negativamente sul comfort.

In conclusione, le previsioni meteo per Bagno a Ripoli indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperato, con temperature che si manterranno gradevoli e senza precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature simili e cieli sereni, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto e per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Bagno a Ripoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.1° perc. +11.2° Assenti 5.1 ENE max 4.6 Grecale 71 % 1026 hPa 5 cielo sereno +11.6° perc. +10.6° Assenti 4.6 ENE max 4 Grecale 70 % 1025 hPa 8 cielo sereno +14.8° perc. +13.8° Assenti 3.1 ENE max 4.9 Grecale 58 % 1026 hPa 11 cielo sereno +19.8° perc. +18.9° Assenti 2 NO max 3 Maestrale 43 % 1025 hPa 14 cielo sereno +20.4° perc. +19.6° Assenti 3 O max 2.7 Ponente 43 % 1024 hPa 17 cielo sereno +16° perc. +15.2° Assenti 1.7 ENE max 1.4 Grecale 60 % 1024 hPa 20 cielo sereno +14.3° perc. +13.6° Assenti 4.3 ENE max 3.9 Grecale 70 % 1025 hPa 23 cielo sereno +13.3° perc. +12.6° Assenti 3.9 ENE max 3.5 Grecale 73 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:57

