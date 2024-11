Previsioni Meteo Bagno a Ripoli: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bagno a Ripoli di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 4,0°C e i 11,4°C, mentre i venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e sud-est.

Nella notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 5,3°C. La copertura nuvolosa sarà del 51%, con una leggera brezza da est-nord-est a 4,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 47%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con un passaggio a cielo sereno e temperature che scenderanno fino a 4°C alle 06:00. La temperatura percepita sarà più bassa, intorno ai 2,9°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varierà tra 3,4 km/h e 5,1 km/h. La copertura nuvolosa si manterrà al 7% fino alle 08:00, per poi aumentare leggermente fino al 25% alle 11:00.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con il cielo che presenterà nubi sparse e temperature che raggiungeranno il picco massimo di 11,6°C alle 13:00. La temperatura percepita sarà di circa 9,5°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 5,8 km/h, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità si manterrà attorno al 25%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà nuovamente nubi sparse. Le temperature scenderanno a 6°C entro le 23:00, con una temperatura percepita di 4,9°C. La velocità del vento rimarrà costante intorno ai 5,8 km/h, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 46%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagno a Ripoli nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e una leggera variabilità della nuvolosità. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto, sebbene si consiglia di vestirsi adeguatamente per le temperature più basse, specialmente durante le ore serali.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +4.8° perc. +4.8° Assenti 3.4 NE max 3 Grecale 43 % 1021 hPa 5 cielo sereno +4.2° perc. +4.2° Assenti 4.7 ENE max 4.2 Grecale 39 % 1024 hPa 8 poche nuvole +6.3° perc. +6.3° Assenti 1.9 ESE max 2.7 Scirocco 33 % 1027 hPa 11 nubi sparse +10.8° perc. +8.5° Assenti 3 SSO max 4.5 Libeccio 23 % 1028 hPa 14 poche nuvole +11.3° perc. +9.2° Assenti 5.5 S max 9.2 Ostro 30 % 1028 hPa 17 poche nuvole +7.4° perc. +6.6° Assenti 5.6 ESE max 5.8 Scirocco 47 % 1031 hPa 20 nubi sparse +6.5° perc. +5.4° Assenti 5.9 ESE max 6.2 Scirocco 46 % 1032 hPa 23 nubi sparse +6° perc. +4.9° Assenti 5.8 ESE max 6.3 Scirocco 46 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 16:41

