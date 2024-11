Previsioni Meteo Bollate: il bollettino per il weekend 22 – 24 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99% e temperature intorno ai +3,4°C, percepite come +1,3°C. La probabilità di precipitazioni è del 70%, ma non si prevedono piogge. Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature di +2,9°C. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, raggiungendo +9,7°C. La sera sarà serena con temperature attorno ai +5°C. Sabato, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno a +8,3°C nel pomeriggio. Domenica, invece, il cielo sarà coperto con temperature stabili attorno ai 6,7°C.

Venerdì 22 Novembre

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, il tempo si presenterà con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai +3,4°C, con una temperatura percepita di +1,3°C. La velocità del vento sarà di 7,8 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 11,3 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 70%, ma non si prevedono piogge. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, e la pressione atmosferica sarà di 994 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 66%. La temperatura salirà leggermente a +2,9°C, con una temperatura percepita di +0,7°C. La velocità del vento aumenterà a 7,9 km/h, mantenendosi da Ovest, e le raffiche potranno arrivare fino a 12,3 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 78%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, mostrando poche nuvole e una copertura nuvolosa del 22%. Le temperature raggiungeranno i +9,7°C, con una temperatura percepita di +7,3°C. La velocità del vento si stabilizzerà a 17,2 km/h, proveniente da Nord, e le raffiche potranno arrivare a 36,5 km/h. L’umidità scenderà al 23%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1005 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +5°C, con una temperatura percepita di +2,1°C. La velocità del vento sarà di 12,9 km/h da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 32,1 km/h. L’umidità si manterrà al 33%, e la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Sabato 23 Novembre

Nella notte di Sabato 23 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +3,2°C, con una temperatura percepita di +0,4°C. La velocità del vento sarà di 10,4 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 25,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà al 39%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno a +4,6°C, con una temperatura percepita di 3,3°C. La velocità del vento diminuirà a 5,8 km/h, mantenendosi da Ovest-Nord Ovest. L’umidità scenderà al 38%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1027 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 30%. Le temperature raggiungeranno i +8,3°C, con una temperatura percepita di +8,3°C. La velocità del vento sarà di 3,4 km/h, proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 26%, e la pressione atmosferica salirà a 1028 hPa.

Nella sera, il cielo si coprirà con nubi sparse e una copertura nuvolosa dell’83%. Le temperature si attesteranno intorno ai +5,3°C, con una temperatura percepita di +5,3°C. La velocità del vento sarà di 3,3 km/h da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 4,1 km/h. L’umidità si manterrà al 40%, e la pressione atmosferica sarà di 1033 hPa.

Domenica 24 Novembre

Nella notte di Domenica 24 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature si attesteranno intorno ai +5,2°C, con una temperatura percepita di +5,2°C. La velocità del vento sarà di 1,9 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà al 39%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno a +6,5°C, con una temperatura percepita di +6,5°C. La velocità del vento sarà di 2,7 km/h, mantenendosi da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si attesterà al 37%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1033 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 7,5°C, con una temperatura percepita di 7,5°C. La velocità del vento sarà di 5,2 km/h proveniente da Sud Ovest, e l’umidità si manterrà al 40%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 6,7°C, con una temperatura percepita di 6,7°C. La velocità del vento sarà di 4,8 km/h da Ovest-Sud Ovest, e l’umidità si manterrà al 53%.

In conclusione, il fine settimana a Bollate si presenterà con un Venerdì caratterizzato da un clima fresco e sereno, un Sabato con un cielo prevalentemente sereno e temperature in aumento, e una Domenica che porterà nuvole e temperature più stabili. Gli amanti delle passeggiate all’aperto potranno approfittare del Sabato, mentre la Domenica potrebbe risultare più adatta per attività al chiuso.

