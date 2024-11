Previsioni Meteo Bollate: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bollate di Martedì 19 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature scenderanno fino a +7,6°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, raggiungendo i +10,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà costante, con una percentuale di nuvole che si attesterà attorno al 100% per gran parte della giornata.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto già dalle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai +7°C, con una leggera diminuzione fino a +7,4°C alle 05:00. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 1,4 km/h e 3,9 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +10,4°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà alta, attorno al 64%, e la pressione atmosferica scenderà leggermente fino a 1010 hPa. Il vento continuerà a essere debole, con velocità che non supereranno i 4,1 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno tra +10°C e +10,9°C. L’umidità rimarrà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, raggiungendo 1007 hPa. Il vento si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 6,5 km/h.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a +7,7°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità si attesterà attorno al 79%. La pressione atmosferica continuerà a diminuire, raggiungendo 1003 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bollate indicano una stabilità delle condizioni meteorologiche, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata e la copertura nuvolosa potrebbero rendere l’atmosfera piuttosto grigia. Si consiglia di prepararsi a giornate simili nei giorni a venire, con un clima che continuerà a rimanere fresco e umido.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Bollate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° Assenti 3.5 ENE max 3.7 Grecale 80 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.2 E max 2.7 Levante 79 % 1013 hPa 7 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° Assenti 1.1 NNE max 1.3 Grecale 79 % 1013 hPa 10 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° Assenti 3 SSO max 2.6 Libeccio 68 % 1012 hPa 13 nubi sparse +10.7° perc. +9.5° Assenti 4.9 SSO max 4.4 Libeccio 63 % 1009 hPa 16 nubi sparse +9.5° perc. +9.2° Assenti 5 SSO max 6.5 Libeccio 72 % 1007 hPa 19 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° Assenti 2.9 OSO max 4 Libeccio 78 % 1006 hPa 22 cielo coperto +8° perc. +8° prob. 1 % 3 O max 3.9 Ponente 79 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:47

