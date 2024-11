Previsioni Meteo Buccinasco: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Domenica 17 Novembre a Buccinasco si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 7°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio prevalentemente sereno, ma con l’arrivo di nubi sparse nel tardo pomeriggio e in serata. Le temperature massime raggiungeranno i 12°C, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 2 e i 4 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 7,2°C. La copertura nuvolosa resterà molto bassa, attorno al 2%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 75%. Con il passare delle ore, fino alle prime luci dell’alba, le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 6,4°C alle 06:00.

La mattina si presenterà con poche nuvole e temperature in aumento. Alle 09:00, si potranno registrare circa 8,9°C, con un’umidità che scenderà fino al 65%. La situazione rimarrà stabile fino a mezzogiorno, quando si raggiungeranno i 11,6°C. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente occidentale.

Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno, con temperature che toccheranno il picco di 12°C intorno alle 14:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 2%, e non si prevedono precipitazioni. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, a partire dalle 17:00, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con un passaggio a nubi sparse.

La sera porterà un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, arrivando a 8,1°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’83%, e il vento si farà più presente, con raffiche che potranno toccare i 6,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Buccinasco indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un contesto più nuvoloso durante la sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature, con possibilità di pioggia. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima più fresco e umido nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Buccinasco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.1° perc. +7.1° Assenti 3.7 O max 3.7 Ponente 76 % 1019 hPa 4 cielo sereno +6.6° perc. +6.6° Assenti 2.4 O max 2.6 Ponente 77 % 1018 hPa 7 poche nuvole +6.5° perc. +6.5° Assenti 2.2 ONO max 2.5 Maestrale 75 % 1018 hPa 10 poche nuvole +10° perc. +10° Assenti 2 OSO max 2.9 Libeccio 61 % 1017 hPa 13 cielo sereno +12° perc. +10.7° Assenti 2 SO max 2.8 Libeccio 58 % 1014 hPa 16 cielo sereno +10.2° perc. +9.1° Assenti 3.9 S max 4.2 Ostro 70 % 1013 hPa 19 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° Assenti 3.7 ESE max 4.2 Scirocco 79 % 1013 hPa 22 cielo coperto +8.4° perc. +7.9° Assenti 5 E max 6.8 Levante 82 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:49

