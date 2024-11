Previsioni Meteo Buccinasco: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Buccinasco indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale aumento delle temperature nel corso della mattinata. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, passando da un cielo coperto durante le prime ore della notte a un cielo sereno nel pomeriggio. I venti saranno leggeri e le precipitazioni non si presenteranno, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai +8,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e i venti soffieranno da est a una velocità di circa 10,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1021 hPa. Con il passare delle ore, le temperature tenderanno a scendere leggermente, raggiungendo i +7,5°C alle 05:00.

Nella mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a poche nuvole. Alle 08:00, la temperatura salirà a +8,4°C, con una copertura nuvolosa che scenderà al 43%. I venti saranno deboli, con velocità di circa 2,3 km/h. Proseguendo, alle 11:00, si registrerà una temperatura di +11,1°C e una pressione atmosferica di 1023 hPa. L’umidità diminuirà, raggiungendo il 55%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i +11,9°C alle 14:00. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità intorno ai 6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 52%, creando un clima piacevole e asciutto. La pressione atmosferica rimarrà stabile, favorendo un’ulteriore stabilizzazione delle condizioni meteo.

La sera porterà un proseguimento delle condizioni serene, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +7,8°C alle 23:00. I venti saranno leggeri, e l’umidità aumenterà leggermente, attestandosi al 73%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Buccinasco nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo possibile godere di un clima favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Buccinasco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.4° perc. +6.6° Assenti 11 E max 26.8 Levante 75 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.6° perc. +6.4° prob. 3 % 7.2 ENE max 16.3 Grecale 76 % 1023 hPa 7 nubi sparse +7.5° perc. +7.5° Assenti 1.8 N max 4.8 Tramontana 73 % 1023 hPa 10 nubi sparse +10.3° perc. +9° Assenti 3.8 O max 7.6 Ponente 59 % 1024 hPa 13 cielo sereno +11.8° perc. +10.4° Assenti 6 OSO max 7.6 Libeccio 52 % 1022 hPa 16 cielo sereno +10.3° perc. +8.9° Assenti 6.8 SO max 10.7 Libeccio 60 % 1021 hPa 19 cielo sereno +8.9° perc. +8.5° Assenti 5.1 SO max 8.5 Libeccio 68 % 1022 hPa 22 cielo sereno +8.1° perc. +8.1° Assenti 3.9 OSO max 4.1 Libeccio 71 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:51

