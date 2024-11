Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Cernusco sul Naviglio per Lunedì 11 Novembre si presenteranno prevalentemente serene durante la mattina, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,2°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con percentuali che non supereranno il 4% fino al tardo pomeriggio. A partire dalla sera, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che porteranno la copertura a raggiungere il 73%. Le temperature percepite varieranno, ma si manterranno su valori gradevoli, rendendo la giornata complessivamente favorevole per attività all’aperto.

Durante la notte, il meteo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +9,6°C. La brezza leggera proveniente da Est contribuirà a mantenere l’aria fresca, mentre l’umidità si attesterà attorno al 77%.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo circa +13,6°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo condizioni di stabilità atmosferica. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo un clima più secco e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di +14,4°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 5%, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. Le raffiche di vento saranno contenute, non superando i 10,4 km/h, rendendo la giornata particolarmente piacevole.

Con l’arrivo della sera, il meteo inizierà a cambiare, con l’innalzamento della nuvolosità che porterà a una copertura del 55%. Le temperature scenderanno a +9,8°C, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 71%. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cernusco sul Naviglio indicano una giornata di Lunedì 11 Novembre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Nei giorni successivi, si prevede un aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questa giornata favorevole, prima di un possibile cambiamento nelle condizioni meteo nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.3° perc. +9.3° Assenti 4.7 ENE max 5 Grecale 75 % 1024 hPa 4 cielo sereno +9.6° perc. +9.6° Assenti 3.4 E max 3.8 Levante 77 % 1024 hPa 7 cielo sereno +9.2° perc. +9.2° Assenti 4.8 ESE max 6.6 Scirocco 76 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12.7° perc. +11.6° Assenti 4.2 E max 5.8 Levante 61 % 1025 hPa 13 cielo sereno +14.4° perc. +13.3° Assenti 6 ESE max 6.9 Scirocco 53 % 1023 hPa 16 cielo sereno +11.9° perc. +10.8° Assenti 6.4 SE max 10.4 Scirocco 63 % 1023 hPa 19 cielo sereno +10.4° perc. +9.2° Assenti 4.7 E max 7.9 Levante 68 % 1023 hPa 22 nubi sparse +9.8° perc. +9.5° Assenti 5 E max 7.6 Levante 71 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:53

