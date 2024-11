Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 4 Novembre a Cernusco sul Naviglio indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,9°C e una leggera brezza proveniente da est-nord-est. L’umidità rimarrà alta, intorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1027 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a raggiungere i 17,5°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3 e i 4 km/h, e l’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 61%. Questo clima mite e soleggiato favorirà attività all’aperto e momenti di svago.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,9°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore successive. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento continueranno a essere favorevoli, con raffiche leggere. L’umidità si manterrà attorno al 59%, rendendo l’aria piacevole e fresca.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 13°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà leggermente fino all’84%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata gradevole per passeggiate o incontri all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cernusco sul Naviglio mostrano un trend di stabilità, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con poche variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per godere di attività all’aperto, mentre le temperature fresche della sera offriranno un piacevole sollievo dopo le calde giornate autunnali.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.7° perc. +12.4° Assenti 1.3 NE max 1.7 Grecale 88 % 1027 hPa 4 cielo sereno +12.2° perc. +11.9° Assenti 3.6 O max 4 Ponente 90 % 1026 hPa 7 cielo sereno +12.3° perc. +11.9° Assenti 4 OSO max 6 Libeccio 89 % 1026 hPa 10 cielo sereno +15.8° perc. +15.3° Assenti 3.9 SO max 3.6 Libeccio 69 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.9° perc. +17.2° Assenti 3.3 S max 1.9 Ostro 59 % 1024 hPa 16 cielo sereno +15.9° perc. +15.4° Assenti 4.2 SSE max 4.4 Scirocco 71 % 1024 hPa 19 cielo sereno +14.3° perc. +13.9° Assenti 2.3 ESE max 3 Scirocco 81 % 1025 hPa 22 cielo sereno +13.4° perc. +13° Assenti 1.1 ESE max 1.6 Scirocco 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:01

