Previsioni Meteo Cesano Boscone: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

Le previsioni meteo per Cesano Boscone di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7,5°C e 7,8°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La brezza leggera accompagnerà le ore notturne, mantenendo l’umidità elevata, attorno all’86%.

Nella mattina, si assisterà a un lieve miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a 10,5°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà significativa, oscillando tra il 50% e il 74%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo torneranno a essere più grigie, con un cielo completamente coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 10°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 67%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da est-sud-est. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 8°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’88%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, contribuendo a un’atmosfera tranquilla ma fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Boscone nei prossimi giorni non mostrano significativi cambiamenti. Si prevede una continuazione di condizioni nuvolose e temperature moderate. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi simili, con una leggera oscillazione delle temperature e una persistente copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe farsi vedere solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Cesano Boscone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° Assenti 4.3 E max 5.3 Levante 86 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° Assenti 2.2 ESE max 2.2 Scirocco 86 % 1013 hPa 7 poche nuvole +6.7° perc. +6.7° Assenti 2.7 ESE max 3 Scirocco 89 % 1014 hPa 10 nubi sparse +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.4 SE max 4.5 Scirocco 74 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10.8° perc. +9.6° Assenti 4.7 E max 5.8 Levante 67 % 1014 hPa 16 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.4 ESE max 4.6 Scirocco 75 % 1014 hPa 19 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° Assenti 2.3 E max 2.5 Levante 81 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 1.7 ESE max 1.8 Scirocco 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:48

