Previsioni Meteo Cinisello Balsamo: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

Sabato 23 Novembre a Cinisello Balsamo si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra +2,5°C e +8,3°C, mentre i venti saranno deboli, con una velocità che non supererà i 10 km/h. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1028 hPa, favorendo condizioni di stabilità atmosferica.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +3,3°C, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. La copertura nuvolosa resterà al di sotto del 1%, garantendo un cielo limpido e visibilità ottimale. I venti, provenienti da Nord Ovest, si presenteranno come una brezza vivace, con raffiche che potranno raggiungere i 23 km/h.

Nella mattina, il cielo si manterrà sereno fino alle ore 11:00, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +7,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa inizierà ad aumentare, passando dal 9% delle prime ore del giorno al 52% entro le ore 12:00. I venti continueranno a soffiare debolmente, contribuendo a mantenere un clima fresco ma gradevole.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà, con l’arrivo di nubi sparse che porteranno a una diminuzione della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai +6,8°C alle ore 16:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 68% alle ore 13:00, per poi diminuire leggermente nel corso del pomeriggio. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così la giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con cielo che diventerà completamente coperto entro le ore 19:00. Le temperature scenderanno fino a +4,9°C alle ore 23:00, con umidità che si attesterà attorno al 39%. I venti saranno molto deboli, rendendo l’atmosfera piuttosto calma.

In conclusione, le previsioni meteo per Cinisello Balsamo indicano un sabato con un inizio sereno e fresco, seguito da un pomeriggio nuvoloso e una sera caratterizzata da cielo coperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori freschi e una possibile intensificazione della nuvolosità. Gli amanti del clima fresco e asciutto troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +3.1° perc. +0.7° Assenti 8.7 ONO max 21.1 Maestrale 40 % 1021 hPa 4 cielo sereno +2.6° perc. +0.4° Assenti 7.8 NO max 20.2 Maestrale 43 % 1023 hPa 7 cielo sereno +2.3° perc. +0.3° Assenti 6.8 ONO max 14.5 Maestrale 45 % 1026 hPa 10 nubi sparse +6° perc. +6° Assenti 3.6 ONO max 5.1 Maestrale 30 % 1028 hPa 13 nubi sparse +8.2° perc. +8.2° Assenti 2.9 O max 4.4 Ponente 23 % 1028 hPa 16 nubi sparse +6.8° perc. +6.8° Assenti 3.3 OSO max 3.4 Libeccio 29 % 1029 hPa 19 cielo coperto +5.8° perc. +5.8° Assenti 0.4 N max 2.5 Tramontana 36 % 1031 hPa 22 cielo coperto +5.2° perc. +5.2° Assenti 2.2 N max 2.8 Tramontana 39 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 16:43

