Previsioni Meteo Cologno Monzese: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

Le previsioni meteo per Cologno Monzese di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, mentre nelle prime ore del mattino si passerà a una copertura nuvolosa più consistente. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai +11°C, con una leggera diminuzione nelle ore più fredde.

Nel corso della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse che permetteranno qualche schiarita. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +15°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra il 56% e il 79%.

Proseguendo nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +14°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’atmosfera rimarrà umida, con valori di umidità che si aggireranno intorno al 60%.

Nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un lieve abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +11°C. La situazione meteo rimarrà stabile, con venti leggeri e una pressione atmosferica che si manterrà attorno ai 1030 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cologno Monzese nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con un possibile ritorno di condizioni più instabili. Venerdì e Sabato potrebbero portare nuove perturbazioni, con un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di piogge. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Cologno Monzese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11° perc. +10.2° Assenti 1.9 E max 2.3 Levante 78 % 1030 hPa 4 cielo coperto +10.5° perc. +9.7° Assenti 0.8 SSE max 1.5 Scirocco 79 % 1030 hPa 7 nubi sparse +10.4° perc. +9.6° Assenti 0.8 SSE max 1.6 Scirocco 79 % 1031 hPa 10 nubi sparse +13.9° perc. +13° Assenti 2.3 SSE max 1.4 Scirocco 63 % 1031 hPa 13 cielo coperto +15.3° perc. +14.3° Assenti 4 SSE max 2.8 Scirocco 55 % 1030 hPa 16 cielo coperto +13.7° perc. +12.8° Assenti 4.1 S max 5 Ostro 65 % 1029 hPa 19 poche nuvole +12.2° perc. +11.3° Assenti 1.6 SE max 2.1 Scirocco 73 % 1030 hPa 22 nubi sparse +11.3° perc. +10.5° Assenti 0.3 SSO max 1.4 Libeccio 76 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:58

