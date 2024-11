Previsioni Meteo Empoli: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Empoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. Durante la notte, la pioggia leggera continuerà a cadere, accompagnata da venti sostenuti provenienti da Ovest – Sud Ovest. La temperatura si manterrà attorno ai 14,6°C, con una percezione leggermente inferiore. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si attesterà intorno al 78%.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera persisterà, con temperature che varieranno tra 15°C e 15,6°C. I venti continueranno a soffiare con intensità moderata, raggiungendo velocità di oltre 40 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, intorno al 79%. Le precipitazioni, sebbene leggere, si accumuleranno nel corso della mattinata, con valori che potrebbero arrivare fino a 0,77 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con la possibilità di schiarite temporanee. Tuttavia, le previsioni del tempo indicano che le piogge non si esauriranno del tutto, con un ritorno di pioggia leggera previsto verso le ore centrali della giornata. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi tra 12,7°C e 14,8°C. I venti si faranno più deboli, ma la direzione rimarrà prevalentemente da Ovest. L’umidità potrebbe aumentare, raggiungendo il 82%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che toccheranno i 10,1°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, sebbene con intensità variabile. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con nubi sparse che potrebbero dare spazio a qualche schiarita. I venti si faranno più leggeri, ma non mancheranno di mantenere una certa vivacità, con velocità che si attesteranno intorno ai 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Empoli nei prossimi giorni evidenziano una persistenza di condizioni instabili, con possibilità di piogge e temperature in calo. Giovedì e Venerdì potrebbero portare un miglioramento, con schiarite e temperature più fresche, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti. La situazione meteorologica richiederà attenzione, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +15.1° perc. +14.6° 0.12 mm 37 OSO max 71.3 Libeccio 76 % 1002 hPa 5 pioggia leggera +15.1° perc. +14.7° 0.12 mm 40.5 OSO max 72.5 Libeccio 78 % 1000 hPa 8 pioggia leggera +15.3° perc. +15° 0.55 mm 43.6 OSO max 72 Libeccio 80 % 999 hPa 11 pioggia leggera +15.5° perc. +15° 0.59 mm 38.6 OSO max 63.9 Libeccio 75 % 997 hPa 14 cielo coperto +14.6° perc. +14° prob. 25 % 28.3 OSO max 47.2 Libeccio 69 % 995 hPa 17 pioggia leggera +12.7° perc. +12.2° 0.76 mm 13.4 O max 25.2 Ponente 80 % 997 hPa 20 pioggia leggera +10.8° perc. +10.2° 0.42 mm 0.9 S max 5.8 Ostro 89 % 1000 hPa 23 nubi sparse +9.6° perc. +7.4° prob. 29 % 14.7 NE max 32.1 Grecale 75 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:44

