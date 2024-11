Previsioni Meteo Figline Valdarno: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Figline Valdarno si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +2,5°C al mattino fino a un massimo di +10,8°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,5 km/h e i 7,2 km/h, con direzione prevalentemente da Est e Sud Est. L’umidità si manterrà su valori relativamente stabili, attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1033 hPa.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si aggireranno intorno ai +3,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 59%, ma non si prevedono precipitazioni. La situazione migliorerà nelle prime ore della mattina, quando il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +2,5°C. La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole e temperature in aumento, che raggiungeranno i +9,4°C entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole, con temperature che toccheranno il picco di +10,8°C. La copertura nuvolosa sarà limitata, attorno al 13%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole. Le condizioni meteo si manterranno stabili, con un’assenza di precipitazioni e un’umidità che varierà tra il 30% e il 49%.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteorologica cambierà leggermente, con un aumento della copertura nuvolosa fino al 72%. Le temperature scenderanno a +4,3°C, mantenendo comunque un clima fresco e asciutto. Anche in questo frangente, non si prevedono piogge, e il vento continuerà a soffiare da Est, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Figline Valdarno indicano una giornata di Sabato 23 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile incremento della nuvolosità, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di questo clima favorevole per attività all’aperto, godendo di un autunno che si presenta mite e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Figline Valdarno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +3° perc. +3° Assenti 4.2 NE max 4.1 Grecale 46 % 1021 hPa 5 cielo sereno +2.6° perc. +2.6° Assenti 4.6 ENE max 4 Grecale 39 % 1024 hPa 8 poche nuvole +5.7° perc. +5.7° Assenti 3.9 ESE max 4.9 Scirocco 37 % 1027 hPa 11 poche nuvole +10.3° perc. +8.2° Assenti 5.1 S max 6.3 Ostro 30 % 1028 hPa 14 poche nuvole +10.3° perc. +8.5° Assenti 5.9 SSE max 9.6 Scirocco 40 % 1029 hPa 17 cielo sereno +5.3° perc. +4.3° Assenti 5.3 E max 5.1 Levante 51 % 1031 hPa 20 nubi sparse +4.6° perc. +3.2° Assenti 6.2 ESE max 5.8 Scirocco 51 % 1033 hPa 23 nubi sparse +4.3° perc. +2.6° Assenti 7.2 ESE max 6.9 Scirocco 51 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.