Previsioni Meteo Firenze: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

Le previsioni meteo per Firenze di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 6%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord-Est, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16°C intorno alle 11:00. L’umidità si attesterà attorno al 40%, rendendo l’aria piuttosto fresca ma piacevole. La velocità del vento aumenterà leggermente, con punte di 10 km/h, mantenendo una brezza vivace che contribuirà a rendere l’atmosfera frizzante.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma non supererà il 43%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Est, con intensità che potrà raggiungere i 15 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 9°C. Anche in questo frangente, il cielo sereno dominerà, con una leggera presenza di nuvole verso la fine della giornata. L’umidità si attesterà intorno al 67%, e il vento si farà più leggero, con velocità che non supereranno i 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Firenze nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale e cieli prevalentemente sereni. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre giovedì potrebbe esserci un incremento della nuvolosità. Pertanto, si consiglia di approfittare di questa giornata di bel tempo per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Firenze

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +9.3° perc. +8.3° Assenti 7.5 NE max 17.4 Grecale 76 % 1022 hPa 5 cielo sereno +8.5° perc. +7.5° Assenti 7.1 NE max 15.2 Grecale 75 % 1022 hPa 8 cielo sereno +10.6° perc. +9.4° Assenti 7.2 NE max 14 Grecale 63 % 1023 hPa 11 cielo sereno +16° perc. +14.8° Assenti 10.3 NNE max 20.2 Grecale 40 % 1022 hPa 14 cielo sereno +16.2° perc. +14.8° Assenti 13.8 NNE max 23.4 Grecale 37 % 1021 hPa 17 cielo sereno +11.8° perc. +10.7° Assenti 10.3 NE max 19.6 Grecale 62 % 1022 hPa 20 cielo sereno +9.6° perc. +8.7° Assenti 7.3 NE max 14.4 Grecale 67 % 1022 hPa 23 poche nuvole +8.5° perc. +7.8° Assenti 5.8 ENE max 10.4 Grecale 69 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 16:50

