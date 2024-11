Previsioni Meteo Firenze: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Sabato 2 Novembre, Firenze si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni e una progressiva copertura nuvolosa nel corso della mattina. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori piuttosto miti, con massime che raggiungeranno i 21°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sparse e un aumento dell’umidità accompagneranno la giornata, mentre il vento si presenterà debole e prevalentemente orientato da est.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con cieli sereni e una bassa copertura nuvolosa. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 13,8°C, e l’umidità si manterrà attorno al 70%. La velocità del vento sarà di circa 2,9 km/h, creando una leggera bava di vento.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un cambiamento nel meteo. A partire dalle 07:00, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 17°C entro le 09:00. L’umidità aumenterà, toccando il 61%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 2,7 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con la presenza di poche nuvole e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La temperatura percepita sarà simile, attorno ai 19,4°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 32% e l’umidità scenderà al 44%, rendendo l’atmosfera più gradevole. Il vento continuerà a soffiare debolmente, con raffiche che non supereranno i 4,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94% entro le 23:00. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 14°C. L’umidità aumenterà, mantenendosi attorno al 72%, mentre il vento si farà leggermente più intenso, con velocità che potranno arrivare fino a 5,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Firenze nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una alternanza di nuvole e schiarite. Domani si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, mentre dopodomani potrebbero verificarsi condizioni più soleggiate. Sarà importante monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, ma per ora si prospetta un weekend gradevole.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.8° perc. +13.2° Assenti 2.9 E max 3 Levante 72 % 1024 hPa 5 cielo sereno +13.1° perc. +12.4° Assenti 3.1 E max 2.9 Levante 75 % 1023 hPa 8 cielo coperto +15.4° perc. +14.7° Assenti 1.4 ENE max 2.1 Grecale 67 % 1024 hPa 11 nubi sparse +20° perc. +19.4° Assenti 2.7 ONO max 1.8 Maestrale 50 % 1023 hPa 14 poche nuvole +20.8° perc. +20.1° Assenti 3.3 O max 2.5 Ponente 44 % 1022 hPa 17 nubi sparse +17.3° perc. +16.6° Assenti 0.5 N max 0.8 Tramontana 60 % 1023 hPa 20 cielo coperto +15.5° perc. +14.9° Assenti 4 ENE max 4.1 Grecale 67 % 1024 hPa 23 cielo coperto +14.2° perc. +13.6° Assenti 5.5 NE max 6.8 Grecale 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:00

