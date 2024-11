Previsioni Meteo Fucecchio: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Fucecchio si presenterà con condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Durante la giornata, si osserverà una copertura nuvolosa quasi totale, con cieli coperti che caratterizzeranno ogni fascia oraria. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +10,4°C e +15,3°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’80-90%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,3 km/h e i 7,3 km/h, prevalentemente da direzione est e nord-est.

Nella notte, le temperature si manterranno attorno ai 10,7°C e 11,2°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. L’umidità sarà alta, intorno al 77-79%, e non si prevederanno precipitazioni. I venti saranno leggeri, con intensità di brezza leggera.

Durante la mattina, si assisterà a un leggero aumento delle temperature, che toccheranno i 14,9°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 25-28%. I venti continueranno a essere leggeri, mantenendo una direzione prevalentemente est-nord-est.

Nel pomeriggio, le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi intorno ai 13,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 45%. Anche in questa fascia oraria, i venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 7,3 km/h.

La sera porterà temperature simili a quelle del pomeriggio, con valori che si attesteranno attorno ai 13,2°C. La nuvolosità rimarrà costante e l’umidità continuerà a essere elevata, intorno al 90%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia potrà raggiungere il 51%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Fucecchio indicano una continuazione di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un lieve miglioramento della situazione meteo nei giorni successivi, con possibilità di schiarite e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, per il momento, il meteo rimarrà caratterizzato da cieli coperti e temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Fucecchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11° perc. +10.2° Assenti 5.1 E max 5.4 Levante 78 % 1022 hPa 5 cielo coperto +10.4° perc. +9.8° Assenti 4.3 NE max 4.9 Grecale 86 % 1022 hPa 8 cielo coperto +12.1° perc. +11.6° prob. 17 % 4.5 NE max 6.2 Grecale 84 % 1022 hPa 11 cielo coperto +14.9° perc. +14.4° prob. 25 % 6.6 E max 8.7 Levante 77 % 1021 hPa 14 cielo coperto +15.3° perc. +15° prob. 35 % 7.1 NNE max 9.5 Grecale 78 % 1020 hPa 17 cielo coperto +13.7° perc. +13.4° prob. 45 % 3.5 N max 4.2 Tramontana 84 % 1021 hPa 20 cielo coperto +13.6° perc. +13.3° prob. 42 % 4.6 ESE max 4.8 Scirocco 87 % 1021 hPa 23 cielo coperto +13.2° perc. +13° prob. 51 % 4.3 ENE max 4.7 Grecale 91 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.