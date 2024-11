Previsioni Meteo Fucecchio: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Sabato 23 Novembre a Fucecchio si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con una leggera presenza di nuvole sparse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i +3,2°C e i +10,8°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si manterrà su livelli medio-bassi, attorno al 35-50%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1028 hPa.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno tranquille, con un cielo sereno che favorirà un abbassamento delle temperature, che toccheranno i +3,2°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità attorno al 46%. La mattina si presenterà con poche nuvole e temperature che inizieranno a risalire, raggiungendo i +6,9°C entro le 09:00. La velocità del vento si manterrà leggera, con direzione prevalentemente da est.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, stabilizzandosi attorno ai 10,8°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 83% di nuvolosità, ma senza precipitazioni previste. L’intensità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 6,5 km/h. La sera porterà una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 6,1°C, con un cielo che si presenterà nuovamente nuvoloso.

In conclusione, le previsioni meteo per Fucecchio nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e le condizioni generali rimarranno favorevoli per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle temperature fresche, specialmente durante le ore serali e notturne.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Fucecchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +3.9° perc. +3.9° Assenti 4.6 NE max 4.5 Grecale 46 % 1021 hPa 5 cielo sereno +3.2° perc. +3.2° Assenti 4.4 ENE max 4.2 Grecale 46 % 1023 hPa 8 nubi sparse +5.2° perc. +5.2° Assenti 4.5 ENE max 5.6 Grecale 48 % 1027 hPa 11 nubi sparse +9.4° perc. +9° Assenti 5.4 E max 6.7 Levante 36 % 1028 hPa 14 nubi sparse +10.8° perc. +9° Assenti 2.6 NE max 4.9 Grecale 42 % 1028 hPa 17 poche nuvole +6.8° perc. +6.8° Assenti 4.1 NE max 5 Grecale 46 % 1030 hPa 20 nubi sparse +5.9° perc. +5° Assenti 5.5 E max 6.3 Levante 49 % 1032 hPa 23 nubi sparse +6.2° perc. +5° Assenti 6.3 E max 7 Levante 49 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:43

