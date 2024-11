Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Domenica 17 Novembre a Garbagnate Milanese si preannuncia una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni più nuvolose. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +6,6°C al mattino fino a un massimo di +12°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando da un cielo sereno a nubi sparse e infine a un cielo coperto nella serata. La velocità del vento rimarrà generalmente bassa, con raffiche che non supereranno i 5,3 km/h.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai +7°C, con cielo sereno e una leggera bava di vento. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 3%, e l’umidità si attesterà attorno al 70%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno con poche nuvole, e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa +11°C entro le ore centrali della mattinata. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da ovest-nordovest. L’umidità inizierà a diminuire, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, ma le temperature rimarranno gradevoli, oscillando tra +10°C e +12°C. Le condizioni saranno ancora stabili, con assenza di precipitazioni e un’intensità del vento che non creerà disagi.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, portando a una diminuzione delle temperature fino a circa +8°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 75%, e la sensazione di freschezza si farà più marcata. Non si prevedono precipitazioni, ma il cielo rimarrà nuvoloso fino a notte inoltrata.

In conclusione, le previsioni meteo per Garbagnate Milanese indicano una giornata che inizierà in modo sereno, ma che si concluderà con un cielo coperto. Nei prossimi giorni, si assisterà a un ulteriore abbassamento delle temperature e a un aumento della probabilità di pioggia, rendendo opportuno prepararsi a condizioni più fresche e umide.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.3° perc. +7.3° Assenti 2.4 ONO max 3.5 Maestrale 71 % 1019 hPa 4 cielo sereno +6.9° perc. +6.9° Assenti 2.1 NO max 2.9 Maestrale 71 % 1018 hPa 7 poche nuvole +6.7° perc. +6.7° Assenti 2.4 NNO max 2.8 Maestrale 67 % 1017 hPa 10 poche nuvole +10.2° perc. +8.7° Assenti 1.7 SO max 2.2 Libeccio 53 % 1017 hPa 13 cielo sereno +12° perc. +10.6° Assenti 2.8 SO max 3 Libeccio 51 % 1014 hPa 16 poche nuvole +10.4° perc. +9.1° Assenti 3.3 SSO max 3.5 Libeccio 62 % 1013 hPa 19 cielo coperto +9.2° perc. +9.2° Assenti 2.3 ESE max 3.3 Scirocco 71 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° Assenti 3.5 ESE max 5.1 Scirocco 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:48

