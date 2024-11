Previsioni Meteo Garbagnate Milanese: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Domenica 3 Novembre a Garbagnate Milanese si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della temperatura nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un cielo che si manterrà per lo più sereno, con qualche nube sparsa nelle prime ore del giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 18°C nel pomeriggio, mentre la copertura nuvolosa sarà piuttosto bassa, garantendo un’ottima visibilità e un clima gradevole.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 14°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 37% al 83%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Est e Nord Est, con velocità comprese tra 2,2 km/h e 3,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%, creando un’atmosfera fresca ma non eccessivamente umida.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere caratterizzato da nubi sparse, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 17,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà, portandosi attorno al 43%. I venti rimarranno leggeri, con velocità che non supereranno i 4,3 km/h. L’umidità, invece, scenderà fino al 63%, rendendo l’aria più secca e piacevole.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà particolarmente favorevole, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 18°C alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 10%, e i venti si faranno leggermente più intensi, raggiungendo i 5,4 km/h. L’umidità continuerà a scendere, attestandosi intorno al 62%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole che non influenzeranno la visibilità. I venti saranno molto leggeri, con velocità inferiori ai 2 km/h, e l’umidità aumenterà leggermente, arrivando fino all’83%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Garbagnate Milanese indicano una giornata di Domenica 3 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero continuare a oscillare intorno ai 15-18°C, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Garbagnate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.8° perc. +13.1° Assenti 3 ENE max 3.5 Grecale 72 % 1026 hPa 4 nubi sparse +13.1° perc. +12.4° Assenti 3.9 ENE max 4.5 Grecale 76 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.9° perc. +12.3° Assenti 2.4 ENE max 3.7 Grecale 78 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16.3° perc. +15.8° Assenti 3.9 SE max 4.7 Scirocco 68 % 1027 hPa 13 poche nuvole +18° perc. +17.4° Assenti 4.1 SSE max 3 Scirocco 62 % 1025 hPa 16 cielo sereno +16.4° perc. +16° Assenti 5 SE max 6.8 Scirocco 71 % 1025 hPa 19 poche nuvole +14.8° perc. +14.4° Assenti 1.4 ESE max 2 Scirocco 80 % 1026 hPa 22 poche nuvole +13.9° perc. +13.5° Assenti 0.9 ENE max 2.1 Grecale 84 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:04

