Previsioni Meteo Incisa in Val d’Arno: il bollettino per domani martedì 26 novembre

Martedì 26 Novembre a Incisa in Val d’Arno si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 10,9°C e i 16,3°C, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo punte del 96%. I venti soffieranno da sud-est, con intensità variabile, e si registreranno raffiche fino a 20,4 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 10,9°C. L’umidità sarà alta, attorno all’87%, e non si prevederanno precipitazioni. I venti saranno leggeri, provenienti da sud-est, con una velocità di circa 6,4 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 15,7°C entro le ore centrali. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 76%, e non si prevederanno piogge significative. I venti continueranno a soffiare da sud, mantenendo una velocità media di circa 7,7 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, con il cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14,5°C. Si registreranno probabilità di pioggia leggera, con un’intensità che potrebbe raggiungere i 17%. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando fino all’86%, mentre i venti si manterranno leggeri.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle ore. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 13°C. L’umidità raggiungerà il 96%, e le precipitazioni saranno accompagnate da venti leggeri provenienti da sud-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Incisa in Val d’Arno indicano un Martedì 26 Novembre caratterizzato da un clima umido e nuvoloso, con piogge leggere che si protrarranno fino a sera. Nei giorni successivi, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, mantenendo un clima fresco e umido.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Incisa in Val d’Arno

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.2° perc. +10.7° Assenti 6.4 SSE max 12.7 Scirocco 90 % 1023 hPa 5 cielo coperto +11.6° perc. +11.2° Assenti 7.1 SE max 14.8 Scirocco 92 % 1022 hPa 8 cielo coperto +13.1° perc. +12.7° prob. 1 % 7.5 SE max 20.4 Scirocco 87 % 1022 hPa 11 cielo coperto +15.7° perc. +15.3° prob. 5 % 7.7 S max 15.6 Ostro 76 % 1021 hPa 14 cielo coperto +15.1° perc. +14.8° prob. 10 % 6.7 SE max 11.8 Scirocco 83 % 1020 hPa 17 pioggia leggera +13.8° perc. +13.7° 0.16 mm 6.8 SE max 10.7 Scirocco 93 % 1021 hPa 20 pioggia leggera +13.2° perc. +13.1° 0.27 mm 5.6 SE max 9.5 Scirocco 96 % 1022 hPa 23 pioggia leggera +13° perc. +12.9° 0.18 mm 5.7 SE max 9.2 Scirocco 96 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:39

