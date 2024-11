Previsioni Meteo Legnano: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Legnano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per il periodo autunnale. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11°C, mentre nella mattina si assisterà a un leggero abbassamento, con valori che scenderanno fino a 10,9°C. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% già dalle prime ore del giorno.

Nel corso della giornata, le previsioni del tempo evidenzieranno un graduale aumento delle temperature, che toccheranno un massimo di 15,9°C nel pomeriggio. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con sporadiche schiarite nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,2 km/h e i 4,4 km/h, proveniente principalmente da direzioni meridionali.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si attesteranno attorno al 90%. L’umidità sarà piuttosto elevata, superando il 70%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Legnano mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili. Giovedì e Venerdì si prevede una continuazione di condizioni nuvolose, con possibilità di schiarite, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno quindi soddisfazione in queste giornate autunnali, mentre chi desidera un po’ di sole dovrà attendere ulteriori sviluppi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.6° perc. +10.9° Assenti 2.5 NE max 3.2 Grecale 81 % 1027 hPa 4 cielo coperto +11.1° perc. +10.4° Assenti 1.6 NE max 2.2 Grecale 82 % 1027 hPa 7 cielo coperto +11.2° perc. +10.5° Assenti 1.4 NNE max 2.2 Grecale 80 % 1028 hPa 10 cielo coperto +14° perc. +13.3° Assenti 2.2 S max 1.5 Ostro 68 % 1029 hPa 13 nubi sparse +15.8° perc. +15° Assenti 3.6 SSE max 3.4 Scirocco 59 % 1028 hPa 16 cielo coperto +14.4° perc. +13.6° Assenti 3.1 S max 4.3 Ostro 65 % 1028 hPa 19 cielo coperto +13.1° perc. +12.4° Assenti 1.6 E max 3.1 Levante 73 % 1029 hPa 22 nubi sparse +12° perc. +11.3° Assenti 2 NE max 2.9 Grecale 77 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 17:00

