Previsioni Meteo Legnano: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Legnano di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature in lieve aumento durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cieli sereni che favoriranno un buon riscaldamento solare. Le temperature oscilleranno tra un minimo di +1,9°C e un massimo di +8,7°C, mentre la velocità del vento si manterrà su valori moderati, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Legnano si presenterà con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +2°C. La probabilità di precipitazioni sarà alta, ma non si registreranno eventi significativi. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà e, dalle 01:00 in poi, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, con temperature che scenderanno fino a +1,3°C.

La mattina si aprirà con cieli sereni e temperature che inizieranno a risalire, raggiungendo i +3,8°C entro le 08:00. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 40 km/h, rendendo l’aria piuttosto fresca. Durante le ore centrali della mattina, la temperatura continuerà a salire, toccando i +7,8°C intorno alle 11:00.

Nel pomeriggio, il bel tempo si manterrà, con cieli sereni e temperature che raggiungeranno il picco di +8,7°C alle 13:00. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un clima gradevole, anche se la sensazione di freschezza sarà accentuata dal vento, che si manterrà attorno ai 10-15 km/h. La umidità relativa si attesterà su valori moderati, intorno al 30-40%.

La sera si preannuncia altrettanto serena, con temperature che scenderanno lentamente, portandosi a circa +2°C entro le 22:00. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, mantenendo l’aria fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Legnano indicano una giornata di Venerdì 22 Novembre caratterizzata da cieli sereni e temperature in aumento, con un clima fresco e ventilato. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità atmosferica simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno, mentre le notti saranno fresche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di passeggiate e momenti di svago all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Legnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +1.6° perc. -0.8° prob. 2 % 8 ONO max 14.5 Maestrale 80 % 995 hPa 4 poche nuvole +1.3° perc. -2.2° Assenti 12 O max 33.6 Ponente 75 % 998 hPa 7 cielo sereno +2.3° perc. -1.1° Assenti 12.7 NNO max 41.9 Maestrale 61 % 1002 hPa 10 cielo sereno +6.8° perc. +3.9° Assenti 15.4 N max 40.6 Tramontana 42 % 1005 hPa 13 cielo sereno +8.7° perc. +6.6° Assenti 12.9 NNO max 28.2 Maestrale 29 % 1007 hPa 16 cielo sereno +5.5° perc. +3.4° Assenti 9.6 NO max 21 Maestrale 44 % 1010 hPa 19 cielo sereno +3.1° perc. +0.1° Assenti 11.4 NNO max 24.7 Maestrale 51 % 1015 hPa 22 cielo sereno +2° perc. -1.1° Assenti 11 NNO max 24 Maestrale 50 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:37 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.