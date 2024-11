Previsioni Meteo Milano: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Milano si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente grigie e piovose. Durante la notte, la città sarà avvolta da una leggera pioggia che continuerà a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno attorno ai 7°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La situazione non cambierà significativamente nel corso della giornata, con un cielo che rimarrà coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 8°C.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, Milano sperimenterà piogge leggere, con temperature comprese tra 7,4°C e 7,6°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 0,2 km/h e 2,5 km/h, e la direzione del vento varierà principalmente da sud a ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 92-95%, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 06:00, le condizioni meteo non subiranno cambiamenti significativi. La pioggia leggera continuerà a cadere fino alle 11:00, con temperature che si alzeranno leggermente fino a 8,3°C. Anche in questo frangente, la copertura nuvolosa rimarrà totale, e il vento continuerà a soffiare con intensità debole. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 91-96%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 12:00, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno agli 8°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di umidità sarà accentuata dalla mancanza di sole. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4 km/h. Anche in questo caso, l’umidità si manterrà alta, attorno al 91-93%.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che non scenderanno sotto gli 8°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, e il vento continuerà a soffiare con intensità debole. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di freddo sarà accentuata dall’umidità presente nell’aria.

In conclusione, le previsioni meteo per Milano nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni grigie e umide. Domani, mercoledì, si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, mentre giovedì e venerdì potrebbero portare un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, la situazione meteorologica rimarrà instabile, e sarà opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +7.4° perc. +7.4° 0.41 mm 0.2 S max 0.8 Ostro 93 % 1022 hPa 4 pioggia leggera +7.6° perc. +7.6° 0.69 mm 1.5 OSO max 2 Libeccio 95 % 1022 hPa 7 pioggia leggera +7.7° perc. +7.7° 0.59 mm 3 S max 4.1 Ostro 96 % 1022 hPa 10 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° prob. 88 % 3 S max 4 Ostro 94 % 1023 hPa 13 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° prob. 9 % 4 SSE max 4.6 Scirocco 91 % 1022 hPa 16 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° prob. 9 % 4.1 E max 6.6 Levante 93 % 1023 hPa 19 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 3.3 E max 4.9 Levante 93 % 1024 hPa 22 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 2.5 E max 3.4 Levante 93 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.