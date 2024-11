Previsioni Meteo Milano: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Milano si prepara a vivere un Sabato 2 Novembre caratterizzato da condizioni meteo prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà per gran parte della giornata senza nuvole significative. Le previsioni del tempo indicano temperature che si attesteranno tra i 14°C e i 19°C, con un leggero calo previsto nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,2 km/h e i 5,9 km/h, con direzione prevalentemente da Ovest. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Durante la notte, Milano vivrà un clima sereno con temperature che si aggireranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un tasso di umidità che si manterrà attorno al 79%. La brezza leggera da Ovest accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera gradevole.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a 18°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, permettendo al sole di splendere senza ostacoli. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 52% intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la mattinata, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Il pomeriggio porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse che aumenteranno la copertura nuvolosa fino al 75%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 60%. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto e favorevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente con poche nuvole, con temperature che scenderanno fino a 15°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata fresca e gradevole. L’umidità si attesterà intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Milano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni prevalentemente serene. Tuttavia, è possibile che si verifichino lievi variazioni nella copertura nuvolosa, specialmente nel pomeriggio. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un weekend all’insegna della tranquillità meteorologica, con opportunità per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14° perc. +13.6° Assenti 5.9 O max 6.4 Ponente 79 % 1023 hPa 4 cielo sereno +13.2° perc. +12.7° Assenti 5.9 O max 7.7 Ponente 78 % 1022 hPa 7 cielo sereno +13.2° perc. +12.4° Assenti 5.2 O max 8.4 Ponente 73 % 1023 hPa 10 cielo sereno +17.1° perc. +16.3° Assenti 4.1 OSO max 5.3 Libeccio 55 % 1023 hPa 13 nubi sparse +19.2° perc. +18.4° Assenti 3.2 SSO max 2.6 Libeccio 49 % 1022 hPa 16 nubi sparse +17.3° perc. +16.6° Assenti 2.8 S max 3.1 Ostro 60 % 1023 hPa 19 poche nuvole +15.6° perc. +15° Assenti 1.2 SSE max 1.5 Scirocco 70 % 1024 hPa 22 poche nuvole +14.5° perc. +14° Assenti 2.4 ESE max 2.5 Scirocco 73 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:05

