Previsioni Meteo Milano: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Milano per Domenica 10 Novembre si presenteranno con un clima prevalentemente sereno, caratterizzato da temperature gradevoli e una leggera brezza. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già dalla mattina si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse che lasceranno spazio a momenti di sole. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, Milano registrerà un cielo coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,1°C. L’umidità sarà alta, attorno al 75%, e non si prevederanno precipitazioni. La mattina porterà un cambiamento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 15,2°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 1,1 km/h e i 3,2 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali e sud-occidentali.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, raggiungendo condizioni di cielo sereno. Le temperature toccheranno il picco di 15,6°C alle 14:00, con un’umidità che scenderà fino al 52%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con raffiche di vento che non supereranno i 6,5 km/h. Questo clima favorevole continuerà fino alla sera, quando le temperature si stabilizzeranno intorno ai 11,4°C.

Le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Milano indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che rimarranno sopra la media stagionale. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, mentre mercoledì potrebbe portare qualche nuvola in più. In generale, si potrà godere di un clima mite e piacevole, ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.9° perc. +10° Assenti 3.1 O max 3.2 Ponente 75 % 1023 hPa 4 cielo coperto +10.4° perc. +9.5° Assenti 2.6 SO max 2.9 Libeccio 75 % 1023 hPa 7 nubi sparse +10.1° perc. +9.1° Assenti 1.4 OSO max 1.7 Libeccio 75 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.6° perc. +12.6° Assenti 2.1 SSE max 2 Scirocco 58 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15.5° perc. +14.5° Assenti 3 SE max 3.5 Scirocco 52 % 1021 hPa 16 cielo sereno +13.7° perc. +12.8° Assenti 4.8 SE max 6.5 Scirocco 64 % 1022 hPa 19 cielo sereno +12.1° perc. +11.3° Assenti 5.9 E max 8.9 Levante 72 % 1023 hPa 22 cielo sereno +11.1° perc. +10.2° Assenti 6 ENE max 9.8 Grecale 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.