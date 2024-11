Previsioni Meteo Milano: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Milano si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della mattina. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 12,3°C nelle prime ore della notte fino a un massimo di 17,1°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 7,9 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra l’80% e il 90% durante la giornata.

Nella notte, Milano si presenterà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 13,3°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e il vento si muoverà lentamente da sud-est, con una velocità di circa 2,5 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 86%.

Con l’arrivo della mattina, il meteo cambierà leggermente. A partire dalle 06:00, si noterà una presenza di poche nuvole, che aumenteranno fino a coprire completamente il cielo entro le 09:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 14,3°C entro le 09:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 3 km/h, e l’umidità si manterrà sopra l’80%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a schiarirsi, con un cielo sereno che accompagnerà le ore più calde della giornata. Le temperature toccheranno il picco di 17,1°C tra le 13:00 e le 14:00. Il vento si farà leggermente più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 5 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, inizierà a scendere, portandosi attorno al 67%.

Con l’arrivo della sera, il meteo continuerà a mantenere condizioni favorevoli, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 13,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento rimarrà moderata, con una brezza leggera che accompagnerà le ore serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Milano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno sopra i 12°C e un’alternanza tra momenti di sereno e nuvoloso. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo Milano un luogo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Milano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13° perc. +12.7° Assenti 2.3 ESE max 2.4 Scirocco 87 % 1026 hPa 4 cielo sereno +12.5° perc. +12.1° Assenti 0.8 S max 1 Ostro 90 % 1025 hPa 7 cielo coperto +12.5° perc. +12.1° Assenti 3 SO max 3.5 Libeccio 89 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15.1° perc. +14.6° Assenti 3.6 SSO max 2.8 Libeccio 76 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.1° perc. +16.6° Assenti 3.7 SE max 3.3 Scirocco 67 % 1024 hPa 16 cielo sereno +15.5° perc. +15.1° Assenti 4.9 SE max 7.3 Scirocco 76 % 1024 hPa 19 poche nuvole +13.9° perc. +13.5° Assenti 4.7 ESE max 7.2 Scirocco 84 % 1025 hPa 22 nubi sparse +13° perc. +12.7° Assenti 4.5 ESE max 6.8 Scirocco 87 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:01

