Previsioni Meteo Novate Milanese: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

Lunedì 11 Novembre a Novate Milanese si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà limpido per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +9,8°C al mattino fino a un massimo di +14,7°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri, provenienti principalmente da est e sud-est, contribuirà a mantenere un clima gradevole, con umidità che si attesterà attorno al 50% nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a +10°C. La mattina si aprirà con cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai +9,8°C, con una leggera brezza che accompagnerà le prime ore del giorno. Man mano che la giornata proseguirà, si assisterà a un graduale aumento delle temperature, raggiungendo i +14,4°C intorno a mezzogiorno. Le condizioni di sereno continueranno a dominare, con una copertura nuvolosa che rimarrà sotto il 5% fino al pomeriggio.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +14°C, mentre il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di un clima mite e piacevole. Le brezze leggere continueranno a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole. Con l’avvicinarsi della sera, si inizieranno a notare alcune nubi sparse, con una copertura che aumenterà fino al 76% entro la notte. Le temperature si attesteranno intorno ai +10,5°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novate Milanese nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Martedì e mercoledì si prevede un leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del clima fresco e sereno troveranno sicuramente soddisfazione in queste giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Novate Milanese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.9° perc. +9.9° Assenti 4.6 ENE max 5 Grecale 72 % 1024 hPa 4 cielo sereno +10.2° perc. +9.2° Assenti 3.3 ENE max 3.7 Grecale 73 % 1024 hPa 7 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 4.1 ESE max 5.8 Scirocco 72 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12.8° perc. +11.6° Assenti 4 ESE max 5.2 Scirocco 57 % 1025 hPa 13 cielo sereno +14.7° perc. +13.5° Assenti 4.8 ESE max 5.8 Scirocco 49 % 1023 hPa 16 cielo sereno +12.9° perc. +11.7° Assenti 6.3 SE max 10.8 Scirocco 57 % 1023 hPa 19 cielo sereno +11.2° perc. +10° Assenti 4.5 E max 9 Levante 63 % 1023 hPa 22 nubi sparse +10.6° perc. +9.4° Assenti 4.4 E max 8.1 Levante 65 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:54

