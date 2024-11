Previsioni Meteo Paderno Dugnano: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Paderno Dugnano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 16,1°C nel primo pomeriggio. La situazione meteorologica sarà influenzata da venti leggeri provenienti principalmente da est, con velocità che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 59% e il 84% durante la giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. L’umidità sarà alta, attorno all’83%, e i venti saranno deboli, con velocità comprese tra 1,4 km/h e 2,9 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da un minimo di 11,3°C a un massimo di 15,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà sopra il 60%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente da est.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 16,1°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. L’umidità si ridurrà, ma rimarrà comunque sopra il 60%. I venti si faranno leggermente più intensi, con raffiche che potranno arrivare fino a 6 km/h.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 75%, e i venti continueranno a essere leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Paderno Dugnano mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria più fresca al calar della sera. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Paderno Dugnano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.9° perc. +11.3° Assenti 2.9 ENE max 3.5 Grecale 82 % 1027 hPa 4 cielo coperto +11.5° perc. +10.8° Assenti 1.4 E max 2 Levante 83 % 1027 hPa 7 cielo coperto +11.6° perc. +10.9° Assenti 1.3 ENE max 2.2 Grecale 81 % 1028 hPa 10 cielo coperto +14.3° perc. +13.6° Assenti 2.9 SSE max 2.1 Scirocco 69 % 1029 hPa 13 nubi sparse +16.1° perc. +15.3° Assenti 4 SE max 4 Scirocco 60 % 1028 hPa 16 nubi sparse +14.7° perc. +14° Assenti 4.2 SSE max 6.1 Scirocco 66 % 1028 hPa 19 cielo coperto +13.3° perc. +12.6° Assenti 2.9 E max 4.4 Levante 74 % 1029 hPa 22 nubi sparse +12.3° perc. +11.7° Assenti 2.5 E max 3.3 Levante 78 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:59

