Previsioni Meteo Parabiago: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Parabiago indicano una giornata caratterizzata da un inizio con cieli sereni e temperature fresche, che si trasformeranno in condizioni di cielo coperto e piogge nel pomeriggio. La temperatura massima si attesterà intorno ai 7,7°C, mentre la minima si manterrà sui 2,3°C durante la notte. La velocità del vento varierà, con raffiche che raggiungeranno i 15,3 km/h. L’umidità sarà elevata, superando il 90% nelle ore serali, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la notte, il meteo si presenterà inizialmente sereno, con una temperatura di circa 5,5°C. Le nubi sparse cominceranno ad aumentare, portando a una copertura nuvolosa del 59%. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 10,8 km/h, proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 37%, garantendo una notte fresca ma non eccessivamente fredda.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 6°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 42%. Il vento sarà leggero, con velocità di circa 3,5 km/h, e l’umidità si manterrà attorno al 57%. Le condizioni meteo saranno favorevoli per le attività all’aperto, anche se si consiglia di indossare abiti caldi.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà coperto e l’arrivo di piogge leggere. La temperatura scenderà a circa 6,6°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 6,8 km/h, e l’umidità salirà fino all’88%. Si prevedono accumuli di pioggia leggera, con valori che potrebbero arrivare fino a 1,53 mm.

La sera porterà ulteriori precipitazioni, con pioggia moderata e temperature che si attesteranno intorno ai 2,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità raggiungerà il 96%. Le condizioni di pioggia continueranno, con accumuli che potrebbero superare i 2 mm. A partire dalle ore serali, si prevede anche la possibilità di neve, con temperature che scenderanno ulteriormente.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Parabiago evidenziano un inizio di giornata sereno, che si trasformerà in un pomeriggio e una sera caratterizzati da piogge e possibili nevicate. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con condizioni di instabilità atmosferica che potrebbero continuare a influenzare il meteo locale. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +5.3° perc. +3.1° prob. 3 % 9.7 NE max 21 Grecale 54 % 1007 hPa 4 nubi sparse +5.2° perc. +3.7° Assenti 6.9 NE max 14 Grecale 59 % 1008 hPa 7 cielo sereno +4.4° perc. +4.4° Assenti 3.9 N max 6.2 Tramontana 53 % 1010 hPa 10 poche nuvole +6.9° perc. +6.9° Assenti 0.4 NNE max 1.7 Grecale 43 % 1009 hPa 13 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° prob. 15 % 4.4 ESE max 6.5 Scirocco 48 % 1005 hPa 16 pioggia leggera +5.4° perc. +4.4° 0.55 mm 5.4 NNE max 11 Grecale 74 % 1002 hPa 19 pioggia moderata +2.9° perc. +1.6° 1.44 mm 5.4 ENE max 14.2 Grecale 96 % 999 hPa 22 neve +2.3° perc. +0.6° 0.6 mm 6.2 N max 12.8 Tramontana 97 % 996 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:46

