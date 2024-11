Previsioni Meteo Parabiago: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Parabiago per Lunedì 25 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 6,6°C e i 7,4°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 70-84%. I venti saranno generalmente deboli, provenienti principalmente da ovest e sud-ovest, con velocità comprese tra 2,1 km/h e 5,4 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 6,6°C. L’umidità sarà alta, intorno al 67-70%, e non si prevederanno precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 4,9 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno tra i 6,5°C e i 7,4°C. Anche in questa fascia oraria, l’umidità si manterrà elevata, attorno al 69-71%. Non si prevedono piogge, ma la probabilità di precipitazioni sarà presente, seppur bassa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 7,2°C. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, con possibilità di pioviggini, specialmente verso le ore serali. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 74%.

La sera porterà con sé un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere attese. Le temperature si manterranno sui 7°C, mentre l’umidità salirà fino all’84%. I venti rimarranno deboli, contribuendo a una sensazione di umidità accentuata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Parabiago nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Martedì e mercoledì si prevede un miglioramento delle condizioni, con una possibile diminuzione della copertura nuvolosa e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.6° perc. +5.9° Assenti 5 O max 8.1 Ponente 70 % 1032 hPa 4 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° prob. 6 % 4.6 OSO max 7.1 Libeccio 70 % 1030 hPa 7 cielo coperto +6.5° perc. +5.7° prob. 7 % 5.4 OSO max 8 Libeccio 71 % 1029 hPa 10 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° prob. 7 % 4.7 O max 7.1 Ponente 69 % 1028 hPa 13 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° prob. 14 % 3.1 OSO max 4.2 Libeccio 71 % 1026 hPa 16 cielo coperto +7° perc. +7° prob. 14 % 3.7 SO max 4.6 Libeccio 76 % 1025 hPa 19 cielo coperto +7° perc. +7° prob. 18 % 2.1 ONO max 3.4 Maestrale 78 % 1025 hPa 22 cielo coperto +7.1° perc. +7.1° prob. 22 % 3.2 OSO max 4 Libeccio 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 16:43

