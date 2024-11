Previsioni Meteo Parabiago: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Parabiago indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 10,8°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La mattina porterà un miglioramento temporaneo, con un cielo che si presenterà sereno e temperature in aumento fino a raggiungere i 14,2°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, portando a una temperatura massima di 14,9°C. La sera si prevede che sarà caratterizzata da un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 11,4°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Parabiago saranno di nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 39% al 78%. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 9,8°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. La mattina inizierà con un cielo sereno, permettendo un aumento della temperatura fino a 10,9°C alle 08:00. Con l’avanzare della giornata, le previsioni del tempo indicano un aumento della temperatura fino a 14,2°C alle 11:00, mentre la copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 20%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 14,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 4,1 km/h. La sera porterà un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 11,4°C alle 23:00. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 69%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Parabiago nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cieli nuvolosi. Domani si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani ci sarà una possibile schiarita, con un ritorno di cieli sereni. Gli amanti del clima fresco troveranno quindi condizioni favorevoli, ma è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.5° perc. +9.5° Assenti 1.9 ONO max 3.4 Maestrale 72 % 1029 hPa 4 nubi sparse +9.9° perc. +9.9° Assenti 2.1 NO max 3.2 Maestrale 71 % 1029 hPa 7 cielo sereno +9.7° perc. +9.7° Assenti 1.3 N max 2.5 Tramontana 69 % 1029 hPa 10 poche nuvole +13.2° perc. +12.1° Assenti 2.5 ESE max 3.5 Scirocco 55 % 1030 hPa 13 cielo coperto +14.9° perc. +13.8° Assenti 4 SSE max 4.1 Scirocco 51 % 1028 hPa 16 nubi sparse +13.5° perc. +12.4° Assenti 3.3 S max 3.9 Ostro 59 % 1029 hPa 19 cielo coperto +12.3° perc. +11.3° Assenti 0.1 ENE max 2.3 Grecale 67 % 1030 hPa 22 cielo coperto +11.6° perc. +10.6° Assenti 1 ONO max 2.5 Maestrale 69 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:58

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.