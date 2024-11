Previsioni Meteo Pontassieve: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Pontassieve si preannuncia una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le condizioni meteo presenteranno un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 6,6°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e un incremento della temperatura fino a 10,3°C. Tuttavia, nel corso della giornata, il cielo rimarrà per lo più coperto, con temperature che non supereranno i 14,5°C nel tardo mattino. La sera si chiuderà con un ritorno a nubi sparse e temperature che scenderanno a 9°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Pontassieve vedrà un cielo coperto con una temperatura di 6,6°C e una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 7,3 km/h, proveniente da Est-Nord Est. L’umidità si manterrà alta, intorno all’88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1021 hPa.

Con l’arrivo della mattina, a partire dalle 07:00, il cielo presenterà nubi sparse e la temperatura salirà fino a 10,3°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,2 km/h. L’umidità scenderà al 74%, rendendo l’aria più gradevole. Tuttavia, già dalle 09:00, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che raggiungeranno i 12,4°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 12,7°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,7 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 39,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante sui 1020 hPa.

La sera si presenterà con un cielo coperto, con temperature che scenderanno a 9°C entro le 21:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 11 km/h, con un’umidità che si attesterà attorno all’87%. Le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti, mantenendo un cielo prevalentemente nuvoloso fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Pontassieve indicano una giornata caratterizzata da un cielo coperto e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibili schiarite e un incremento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Pontassieve

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.6° perc. +5.3° Assenti 7.2 ENE max 8 Grecale 88 % 1020 hPa 5 cielo coperto +6.3° perc. +4.7° Assenti 8 ENE max 8.1 Grecale 91 % 1020 hPa 8 nubi sparse +10.3° perc. +9.3° Assenti 7.2 ENE max 11.6 Grecale 74 % 1021 hPa 11 cielo coperto +14.5° perc. +13.4° Assenti 13.3 NE max 25.9 Grecale 55 % 1020 hPa 14 cielo coperto +12.1° perc. +11.4° prob. 8 % 14.3 NE max 39.2 Grecale 75 % 1020 hPa 17 cielo coperto +11° perc. +10.3° prob. 7 % 12 NNE max 30.5 Grecale 82 % 1021 hPa 20 cielo coperto +10.9° perc. +10.2° Assenti 11.9 NE max 29.7 Grecale 80 % 1022 hPa 23 nubi sparse +9° perc. +7.2° Assenti 11 NNE max 20.4 Grecale 83 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.