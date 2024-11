Previsioni Meteo Rho: il bollettino per il weekend 8 – 10 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 8 Novembre, il tempo sarà prevalentemente sereno con una temperatura di circa +11°C e umidità al 72%. Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che raggiungeranno +14,8°C e umidità in calo al 53%. Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa al 28%, con una temperatura massima di +15,1°C. La sera porterà cieli coperti e temperature in discesa fino a +12,3°C. Sabato, il cielo sarà completamente coperto, con temperature intorno ai 15°C e umidità al 45%. Domenica, si assisterà a un miglioramento, con cieli sereni e temperature fino a 16°C, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Venerdì 8 Novembre

Nella notte di Venerdì 8 Novembre, il tempo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +11°C. La copertura nuvolosa sarà del 12%, con una velocità del vento di 2,1 km/h proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1029 hPa. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo si manterrà sereno con una temperatura che salirà fino a +14,8°C entro le ore 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 21%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità comprese tra 1,2 km/h e 4,1 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 53%. Questo clima favorevole potrebbe incoraggiare attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una temperatura massima di +15,1°C alle ore 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 28%, con una leggera brezza che soffierà a 6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 52%, rendendo l’aria fresca ma piacevole. Non si prevedono precipitazioni, il che rende questo pomeriggio ideale per passeggiate o attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo diventerà coperto, con temperature che scenderanno fino a +12,3°C alle ore 21:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e il vento si farà più debole, con velocità di circa 2 km/h. L’umidità aumenterà fino al 69%, creando un’atmosfera fresca e umida. Non si prevedono piogge, quindi la serata sarà tranquilla, ideale per una passeggiata o una cena all’aperto.

Sabato 9 Novembre

La notte di Sabato 9 Novembre si presenterà con un cielo coperto e una temperatura di circa +11,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una velocità del vento di 1,6 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1029 hPa. Le condizioni di cielo coperto continueranno fino al mattino.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, al 86% alle ore 12:00. Il vento sarà leggero, con velocità comprese tra 2 km/h e 4,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 45%, rendendo l’aria fresca ma non troppo umida. Non si prevedono precipitazioni, quindi le attività all’aperto potrebbero continuare senza problemi.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento soffierà a una velocità di circa 4,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 47%, mantenendo l’aria fresca. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, il che rende il pomeriggio adatto per attività tranquille.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno fino a +12,1°C. La copertura nuvolosa sarà ancora al 98%, e il vento si farà più debole, con velocità di circa 3,1 km/h. L’umidità aumenterà fino al 62%, creando un’atmosfera fresca e umida. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata sarà tranquilla e adatta per una passeggiata.

Domenica 10 Novembre

La notte di Domenica 10 Novembre si presenterà con un cielo coperto e una temperatura di circa +11,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 96%, con una velocità del vento di 2,2 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa. Le condizioni di cielo coperto continueranno fino al mattino.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà al 30% alle ore 12:00, con un leggero miglioramento rispetto alla notte. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1,3 km/h e 4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 45%, rendendo l’aria fresca e piacevole. Non si prevedono precipitazioni, quindi le attività all’aperto potrebbero continuare senza problemi.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, con temperature che raggiungeranno i 16°C. La copertura nuvolosa scenderà al 19%, e il vento soffierà a una velocità di circa 3,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 45%, mantenendo l’aria fresca. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, il che rende il pomeriggio adatto per attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà sereno, con temperature che scenderanno fino a +12,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 0%, e il vento si farà più debole, con velocità di circa 3,1 km/h. L’umidità aumenterà fino al 64%, creando un’atmosfera fresca e piacevole. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata sarà tranquilla e ideale per una passeggiata.

In conclusione, il fine settimana a Rho si presenterà con un clima variabile, ma senza precipitazioni significative. Venerdì e Sabato saranno caratterizzati da cieli coperti, mentre Domenica porterà un miglioramento con cieli sereni e temperature gradevoli. Sarà un ottimo momento per godere di attività all’aperto, specialmente nella giornata di Domenica.

